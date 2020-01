Nummer twee Pliskova moet koffers pakken - Nadal stoot vlot door, nu tegen Kyrgios? Redactie

25 januari 2020

Nummer twee Pliskova moet naar huis

Voor Karolina Pliskova (WTA 2) zit de Australian Open erop. De 27-jarige Tsjechische verloor in de derde ronde op het hardcourt in Melbourne verrassend van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 30) in twee felbevochten sets: 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3). De partij duurde 2 uur en 28 minuten. Pavlyuchenkova neemt het in de achtste finales op tegen de Duitse Angelique Kerber (WTA 18), die het toernooi in Melbourne in 2016 op haar naam schreef. Pliskova haalde vorig jaar de halve finales en de twee edities voordien nog de kwartfinales.

Nadal vlot door, nu tegen Kyrgios?

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) kwam in de derde ronde tegen zijn landgenoot Pablo Carreño Busta (ATP 30) nooit in de problemen. Nadal won na 1 uur en 41 minuten in drie sets: 6-1, 6-2 en 6-4. De Spaanse veelwinnaar, die in 2019 de finale verloor tegen de Serviër Novak Djokovic, speelt in de achtste finales tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 26) en de Rus Karen Khachanov (ATP 17).