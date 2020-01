Nu Kim Clijsters weer: Serena Williams pakt uit met split op dansvloer waarmee ze verrast wordt na zege ODBS

22 januari 2020

17u37 0 Australian Open Het was niet de Tsjechische Tamara Zidansek die Serena Williams in haar tweede ronde op de Australian Open in verlegenheid bracht, wel Jim Courier. In het interview na haar 6-2, 6-3 zege, werd er op het grote scherm in de Rod Laver Arena een Instagramvideo afgespeeld (zie hieronder) waarin Serena (38) tijdens de voorbereiding op dit seizoen samen met Coco Gauff (15) het beste van zichzelf gaf op de dansvloer.

Meermaals balde ze de vuist of schreeuwde Serena, achtste reekshoofd, het karakteristiek uit wanneer ze een belangrijk punt won tegen de arme Zidansek. Of was ze woedend op zichzelf toen ze tot twee keer toe een 40-0 voorsprong op de service van de Tsjechische met unforced errors nog uit handen gaf. “Ik moest daar toch even wat interne demonen verslaan.” Maar na de match moest ze vooral blozen, toen de gewezen tennisser Courier haar confronteerde met een filmpje. “Serena, het is duidelijk dat je een goede voorbereiding hebt gehad”, stak de Amerikaan van wal. “Het is ook duidelijk dat je veel plezier had. Een leuke stage. Coco Gauff was zo te zien bij jullie in het zuiden van Florida. En jullie deden best unieke routine-trainingsoefeningen... Misschien kan je ons even uitleggen wat we hier zien.”

"Whenever I see Coco, we always still do our routine"



"Whenever I see Coco, we always still do our routine"

Sweet moves @serenawilliams (& @CocoGauff)! #AO2020 | #AusOpen

Waarop een (gespeeld) beschaamde Williams haar gezicht in de handen verstopte. “Telkens wanneer ik Coco nu zie, doen we dat dansje. Het is zo grappig. Het heeft twee dagen geduurd voor we het onder de knie hadden en dan was er de voorstelling. We houden gelukkig van dansen. Oh nee... gaan jullie het einde ook laten zien?” Daarin pakte Serena vlak voor de camera uit met de perfecte split, tot appreciatie van het publiek. Een beweging waarop ze net als Kim Clijsters een patent heeft. Al is het nog maar de vraag of de blessuregevoelige Kim III daar straks op haar 36ste nog mee uitpakt, als ze begin maart (of toch vroeger?) haar rentree maakt.

Williams is nog altijd op zoek naar die illustere 24ste grandslamzege, waarmee ze het record van Margaret Court zou evenaren. De Australian Open won ze voor het laatst in 2017. In haar volgende ronde speelt ze tegen de Chinese Wang Qiang (WTA 29).