Novak Djokovic haalt zijn allerbeste tennis boven, overklast Rafael Nadal en pakt zijn zevende recordzege op de Australian Open DMM

27 januari 2019

11u50 11 Australian Open Nooit deed iemand beter dan Novak Djokovic. Het Servische nummer één in het mannentennis won tegen Rafael Nadal (ATP-2) zijn zevende Australian Open. Een record. En dat met indrukwekkend tennis: 6-3, 6-2, 6-3.

Twee frisse hoentjes aan de start van de finale op de Australian Open. Novak Djokovic en Rafael Nadal wervelden doorheen het toernooi en stonden op weg naar de finale allebei ‘maar’ een twaalftal uur op de baan. Nadal verloor bovendien geen enkele set. Heel Australië maakt zich op voor een titanenstrijd.

Toch was er eentje niet helemaal op de afspraak bij het begin van de partij. Rafael Nadal moest zijn eerste opslagspel meteen inleveren, terwijl Djokovic autoritair heerste op zijn eigen service. Een blitzstart van de Serviër. Nadal knokte zich nadien in de partij, maar het kwaad was geschied. Te meer omdat een hypergeconcentreerde Djokovic op een fenomenaal niveau stond te acteren. De Serviër moest in de hele eerste set maar één puntje weggeven op zijn eigen opslag. Dat heet dan dominant zijn.

Een betere Nadal aan het begin van de tweede set. De Spanjaard kon daarbij wel even gelijke tred houden met zijn concurrent. Het liep aardig tot 2-2, maar daarna trok Djokovic toch weer het laken naar zich toe. ‘s Werelds nummer één hield zijn niveau aan en mepte een aantal fenomenale punten uit zijn racket. Dat terwijl Nadal zijn foutenlast moeilijk kon beperken. Djokovic stoomde in één ruk door naar 5-2 en klopte het tweede bedrijf af met drie aces op rij. Weinig aan te doen.

Want wat Nadal ook probeerde, Djokovic was amper uit zijn lood te slaan. Ook in de derde set ging hij snel door de opslag van zijn concurrent. Een stilaan wanhopige Nadal beet zich op revanche vast aan de laatste strohalmen. Veel mocht dat niet baten. Djokovic rook zijn zevende recordzege in Melbourne en serveerde de partij autoritair uit. Een heruitgave van de bijna zes uur durende marathonpartij in 2012 bleef dus uit. Na iets meer dan twee uur mocht Djokovic zijn armen in de lucht gooien. 6-3, 6-2, 6-3.

De 31-jarige Serviër volgt op de erelijst Roger Federer op. Met zijn zevende eindzege in Australië steekt hij Roy Emerson (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967) en Roger Federer (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018) voorbij om alleen recordhouder te worden. Zelf won hij de ‘happy slam’ in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. In totaal heeft de Serviër vijftien grandslamtitels op zijn erelijst staan. Nadal heeft er zeventien, Federer is met twintig stuks recordhouder.

Make that 1️⃣5️⃣ Grand Slam titles for @DjokerNole.#AusOpen #AusOpenFinal pic.twitter.com/1BpM5da0cd #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Djokovic: “Ik ben een beetje sprakeloos”

“Ik wil Rafa ook proficiat wensen. Je kwam opnieuw terug na een blessure. Je toont daarmee iedereen je vechtlust. Niet alleen aan mij, maar je bent daarmee ook een voorbeeld voor jonge tennissers. Net als Rafa ging ik twaalf maanden geleden zelf onder het mes. Om hier nu te staan met een recordzege... Dat is onwaarschijnlijk. Ik ben een beetje sprakeloos. Ik wil mijn team bedanken om achter mij staan. Het is een individuele sport, dat weet ik, maar jullie staan achter mij. Zelfs doorheen mijn slechtste dagen. Trofeeën zijn speciaal als je die met iemand kan delen. Daarom ook een bedankje voor mijn vrouw en twee kindjes.”

Nadal: “Novak haalde een ongelooflijk niveau”

“Eerst en vooral proficiat aan Novak. Hij heeft hier een ongelooflijk niveau gehaald. Ik had niet mijn beste dag vandaag en ik kwam uit tegen iemand die veel beter speelde. Het waren twee mooie weken voor mij. Ik ben wel blij met waar ik sta na dit toernooi. Ik kwam net voor de Australian Open terug uit blessure. Voor dit toernooi had ik dit jaar nog geen wedstrijd gespeeld. Ik denk dat ik hier mooi tennis heb gespeeld, dat als inspiratie kan dienen voor de rest van het seizoen. Ik blijf vechten om mijn beste niveau te blijven halen. Dat is soms niet makkelijk door blessures en de enorme tegenstand, zoals ik die vandaag tegenover mij kreeg.”

.@DjokerNole gave this loyal fan his history-making racquet 🙏#AusOpen pic.twitter.com/FWF3yzVFMH #AusOpen(@ AustralianOpen) link