Novak Djokovic doorstaat eerste echte test LPB

07u28

Bron: anp

Novak Djokovic heeft een eenvoudige zege geboekt in de eerste ronde van de Australian Open. De Serviër, zesvoudig winnaar in Melbourne, won in drie sets van de Amerikaan David Young: 6-1, 6-2, 6-4. Djokovic brak vorig seizoen af na Wimbledon vanwege een elleboogblessure. Hij sloeg dit jaar zijn eerste ballen in demonstratietoernooien. De partij tegen Young was zijn eerste echte test en die ging hem goed af. De Serviër is door zijn lange afwezigheid gezakt op de wereldranglijst. In Melbourne is Djokovic het veertiende reekshoofd.