Nog meer verrassingen: Taiwanese mept het nummer 3 naar huis, ook Wawrinka ligt uit het toernooi Redactie

18 januari 2018

12u27

Bron: Belga 0 Australian Open Ook voor Garbiñe Muguruza (WTA 3) is de tweede ronde het eindstation geworden van de Australian Open. De 24-jarige Spaanse verloor in twee sets (7-6 (7/1)) en 6-4) van Su-Wei Hsieh (WTA 82) uit Taiwan. De partij duurde net geen twee uur.

Hsieh kijkt in de derde ronde Agnieszka Radwanska (WTA 28) in de ogen. De 28-jarige Poolse rekende in de tweede ronde af met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 42). Na twee uur en zeventien minuten gaf het scorebord 2-6, 7-5 en 6-3 aan.

Halep plaatst zich wel vlot

Simona Halep (WTA 1) heeft zich dan weer zonder problemen geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Roemeense klopte in de tweede ronde de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 81) in tweemaal 6-2. De partij duurde een uur en vijf minuten.

De 26-jarige Halep, die in de eerste ronde de Australische Destanee Aiava aan de kant zette, is in Melbourne op jacht naar haar eerste grandslamtitel. Op de Australian Open kwam ze nooit verder dan de kwartfinales. Alleen op Roland Garros bereikte ze twee keer de eindstrijd.

In de derde ronde in Melbourne neemt Halep het op tegen Lauren Davis (WTA 50). De Amerikaanse rekende in drie sets (4-6, 6-0 en 6-0) af met de Duitse Andrea Petkovic (WTA 99).

Amerikaan Sandgren verrast Wawrinka

Voor Stan Wawrinka is de Australian Open al voorbij. De Zwitserse tennisser, die het grandslamtoernooi in 2014 won, leed in de tweede ronde een pijnlijke nederlaag tegen Tennys Sandgren. De Amerikaan zette de nummer negen van de ranking met duidelijke cijfers aan de kant: 6-2, 6-1 en 6-4.

Vorig jaar bereikte Wawrinka in Melbourne nog de halve finale en op Roland Garros stond hij in de finale. Na Wimbledon, waar hij al in de eerste ronde verloor, kwam Wawrinka niet meer in actie vanwege een zware knieblessure. Vorige week zegde de tennisser vanwege schouderklachten af voor een demonstratietoernooi.

Sandgren, de nummer 97 van de wereld, had slechts anderhalf uur nodig om zich van Wawrinka te ontdoen.

Federer kent weinig moeite

Roger Federer (ATP 2) heeft zich zonder problemen geplaatst voor de derde ronde. De Zwitser klopte in de tweede ronde de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 53) in drie sets: 6-4, 6-4 en 7-6 (7/4) . De wedstrijd nam een uur en 56 minuten in beslag.

Federer ontmoet in de derde ronde Richard Gasquet (ATP 31). De Fransman haalde het in de tweede ronde makkelijk van de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 217) in 6-2, 6-2 en 6-3.