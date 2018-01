Niet getreurd, Elise: halve finale levert haar financieel haast evenveel op dan wat ze in heel haar carrière al verdiend heeft Hans Op de Beeck

25 januari 2018

12u39 0 Australian Open Geen grandslamfinale down under voor Elise Mertens, maar haar tenniscarrière is zonder twijfel nu helemaal gelanceerd.

Enerzijds is ze dankzij haar plaats in de toptwintig en de wetenschap dat ze de komende maanden weinig punten te verdedigen heeft, zeker van het statuut van reekshoofd op alle grote toernooien dit seizoen. Anderzijds is er de forse financiële bonus die ze aan deze Australian Open overhoudt. Na de kwalificatie voor de halve finales stond de teller al op 572.000 euro. Opvallend, want in haar volledige carrière verdiende de pas 22-jarige Mertens tot nu toe zo’n 690.000 euro. Ze heeft dus nu haast evenveel geld verdiend dan in haar volledige carrière. Met dank aan de stijging met 10 procent aan prijzengeld dit jaar in Melbourne.

Mits winst tegen Wozniacki kon daar nog een smak bijkomen, want als verliezend finaliste was ze goed voor 1,3 miljoen euro. De winnaar straks, Halep of Wozniacki, mag 2,6 miljoen euro op de bankrekening bijschrijven. De meest lucratieve grandslam van de vier blijft de US Open. Vorig jaar streken zowel Rafael Nadal als winnaar bij de mannen als Sloane Stephens bij de vrouwen elk 3,1 miljoen euro op.