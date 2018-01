Nadal zonder setverlies naar derde ronde - Dimitrov kent wel moeite tegen Amerikaanse qualifier DMM

Rafael Nadal gaat zonder setverlies verder

De Spaanse nummer één van de wereld, Rafael Nadal, staat in de derde ronde van de Australian Open. Nadal rekende in Melbourne in drie sets (6-3, 6-4 en 7-6 (7/4)) af met de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 52).

Net als in zijn openingswedstrijd op de Australian Open, maandag tegen de Dominicaan Victor Estrella Burgos (ATP 83), had Nadal slechts drie sets nodig.

In de derde ronde wacht voor Nadal een confrontatie met de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 30), die in zijn tweede ronde thuisspeler John Millman (ATP 122) in vier sets (7-5, 3-6, 6-4 en 6-1) huiswaarts stuurde.

Dimitrov beukt met veel moeite weg naar derde ronde open

De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 3) heeft zich gekwalificeerd voor de derde ronde van de Australian Open. Dimitrov had 3,5 uur tennis nodig om de Amerikaanse kwalificatiespeler Mackenzie McDonald (ATP 186) huiswaarts te sturen. De slotpartij van de dag volgt nu in de Rod Laver Arena in Melbourne. Daarin neemt onze landgenote Elise Mertens (WTA 37) het op tegen lokale favoriete Daria Gavrilova (WTA 23).

De 26-jarige Dimitrov, in november nog winnaar van de Masters in Londen, kon zich pas na vijf sets (4-6, 6-2, 6-4, 0-6 en 8-6) ontdoen van de 22-jarige McDonald, die via de kwalificaties op de hoofdtabel geraakte.

In de volgende ronde treft de Bulgaar de Rus Andrey Rublev (ATP 32). De 20-jarige Rublev nam in de tweede ronde de maat van ouderdomsdeken Marcos Baghdatis (ATP 123) in vier sets (6-4, 6-7 (5/7), 6-4 en 6-2).

Benneteau geeft complimenten aan Goffin

Julien Benneteau (ATP 59) is de volgende tegenstander van David Goffin (ATP 7) op de Australian Open. Benneteau klopte in de eerste ronde in vier sets (6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-4 en 6-1) de Japanner Taro Daniel (ATP 96).

"Ik verwacht me tegen David aan een heel moeilijke partij", stak Benneteau van wal. "Het wordt dan ook nog eens zeer warm, 37-38 graden. Op papier is David natuurlijk favoriet. Ik zal mijn momenten moeten uitkiezen, want hij speelt al maanden heel sterk. Het is een buitengewoon intelligente speler. Hij verplaatst zich goed en is heel compleet. Zijn wedstrijden in de finale van de Davis Cup waren indrukwekkend. Hij bleef spelen op een zeer hoog niveau."

Ondanks het feit dat Goffin duidelijk favoriet is, bewijst de laatste ontmoeting tussen beide spelers dat Benneteau niet kansloos is. In november vorig jaar won de Fransman op het ATP-toernooi in Parijs in twee sets (6-3 en 6-3). "Ik ga vanzelfsprekend proberen te spelen als toen", aldus Benneteau. "Maar ik besef dat de omstandigheden anders zijn. Er is hier voortdurend wind, de courts zijn anders en je hebt de brandende zon. Ik zal me dus moeten aanpassen. Dat is vrij goed gelukt tegen Daniel, maar tegen David zal ik mijn niveau toch nog eens moeten optrekken."

