Nadal vrij vlot naar derde ronde, ex-winnaar Wawrinka moet er ruim 3,5 uur voor knokken YP

23 januari 2020

14u31

Bron: Belga 0 Australian Open Rafael Nadal heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de derde ronde van de Australian Open in Melbourne. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg de Argentijn Federico Delbonis (ATP 76) in drie sets. Het werd 6-3, 7-6 (7/4) en 6-1 na 2,5 uur tennis in de Rod Laver Arena.

Om door te stoten naar de achtste finales, moet Nadal voorbij zijn landgenoot Pablo Carreno Busta (ATP 30). Die schakelde de Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 120) uit met 6-4, 6-1, 1-6 en 6-4.

Rafael Nadal, 33, won de Australian Open al een keer, in 2009 (tegen Roger Federer). Vorig jaar was hij voor de vierde keer verliezend finalist in Melbourne. Novak Djokovic bleek toen te sterk (net als in 2012). In 2017 verloor Nadal van Federer, in 2014 van Stan Wawrinka.

Ex-winnaar Stan Wawrinka moet knokken in tweede ronde

Diezelfde Wawrinka (ATP 15) is diep moeten gaan in zijn tweederondepartij. De Zwitser won na een spannende vijfsetter van de Italiaan Andreas Seppi (ATP 85). Wawrinka trok in het duel tussen de rijpe dertigers aan het langste eind met 4-6, 7-5, 6-3, 3-6 en 6-4. De match duurde ruim 3,5 uur.

De voorbije twee jaar moest Wawrinka al na twee rondes inpakken in Melbourne. In 2014 won hij er zijn eerste grandslamtitel. Daarna volgde nog winst op Roland Garros (2015) en de US Open (2016). Wawrinka speelt om een plaats in de achtste finales tegen de Amerikaan John Isner (ATP 19).

Danielle Collins, vorig jaar halvefinaliste, sneuvelt in tweede ronde

Bij de vrouwen heeft Danielle Collins (WTA 25) haar knappe parcours van 2019 op de Australian Open niet kunnen herhalen. De 26-jarige Amerikaanse ging er donderdag al in de tweede ronde uit. De Kazachse Yulia Putintseva (WTA 38) haalde het met 6-4, 2-6 en 7-5.

Twaalf maanden geleden verraste Collins door bij haar eerste deelname op de hoofdtabel van de ‘happy slam’ meteen de halve finales te bereiken. Daarna kon ze die lijn op de andere grandslams evenwel niet doortrekken.

Yulia Putintseva treft in de derde ronde de Roemeense Simona Halep (WTA 3). De winnares van die partij wordt mogelijk de tegenstander van Elise Mertens (WTA 17) in de achtste finales. De Limburgse moet voorbij de Amerikaanse wildcard Catherine Bellis (WTA 600).