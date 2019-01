Nadal vlot langs 19-jarige thuisspeler - Ook Federer bereikt achtste finales, waarin Grieks supertalent wacht YP/LPB

18 januari 2019

11u45

Bron: Belga

Nadal vlot langs 19-jarige Australiër

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich vlot geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open in Melbourne. De Spanjaard versloeg in de derde ronde de 19-jarige thuisspeler Alex de Minaur (ATP 29) na 2u22' met 6-1, 6-2, 6-4. In de achtste finales neemt Nadal het op tegen de Tsjech Tomas Berdych (ATP 57). Die schakelde de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 16) uit in vier sets: 5-7, 6-3, 7-5, 6-4. De 32-jarige Nadal mikt op een tweede titel ‘down under’, precies een decennium na deze uit 2009. Drie keer was hij al verliezend finalist: in 2012 (tegen Djokovic), 2014 (tegen Wawrinka) en 2017 (tegen Federer).

Federer voor zeventiende keer in achtste finales

De Zwitser Roger Federer, het huidige nummer 3 van de wereld, heeft zich voor de zeventiende keer geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open in Melbourne. De winnaar van de voorbije twee edities van het grandslamtoernooi haalde het met 6-2, 7-5 en 6-2 van de Amerikaan Taylor Fritz.

Federer (37) had 1 uur en 28 minuten nodig om Fritz (21), het nummer 50 op de WTA-ranking, te verslaan. Als Federer in Melbourne het toernooi wint, dan wordt hij er alleen recordhouder. "Ik wou goed starten, ik kende Taylors kwaliteiten", zei hij. In de achtste finales treft Federer de Griek Stefanos Tsitsipas (20), het nummer 15 van de wereld.