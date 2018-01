Nadal uitgedost in het roze strooit met lof: "Goffin maakt kans op eindzege" Filip Dewulf

09u42 0 Getty Images

Rafael Nadal heeft voor een bijzonder opvallende outfit gekozen op de Australian Open. De Spanjaard kwam met enkele roze tinten aan de bak in de eerste ronde tegen Victor Estrella Burgos en de linkshandige Nadal had ook nog enkele woorden van lof over voor onze landgenoot David Goffin. "David is één van de beste spelers ter wereld. Als hij fris is, en ik denk dat dat het geval is, dan is hij een erg complete speler. Hij kan voor elke bal vechten, is een getalenteerde speler en heeft al de ervaring van belangrijke matchen te spelen. Dus maakt hij een kans hier? Waarom niet?" Een geluk voor Nadal is dat hij Goffin pas in de finale kan treffen.

Federer: "Goffin wordt moeilijk te verslaan"

Ook Roger Federer houdt rekening met David Goffin. Mogelijk kruisen Federer en Goffin elkaar in de kwartfinale. Het zou een eerste ontmoeting worden sinds de zege van de Luikenaar op zijn idool op de Masters in Londen. "Ik ben ervan overtuigd dat David een goed jaar gaat hebben", zei Federer. "Ik ben er zeker van dat zijn titels en zijn jaareinde hem veel vertrouwen hebben gegeven en informatie over hoe hij die belangrijke momenten moet aanpakken en hoe hij moet spelen tegen de toppers. Mezelf en Nadal kloppen in hetzelfde toernooi is misschien iets dat nooit meer zal voorvallen, maar samen met de finale van de Davis Cup heeft dat hem wel geholpen om te groeien. Ik denk dan ook dat Goffin moeilijk te verslaan wordt."

Getty Images

AP

AFP

AFP