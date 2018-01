Nadal strooit met complimentjes naar Goffin - Bemelmans moet voorbij "Aziatische machine" Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Australian Open David Goffin begint zelfverzekerd aan de Australian Open. Fysiek en mentaal zit alles snor bij het nummer 7 van de wereld, zo vertelde hij vandaag tijdens de traditionele Media Day in Melbourne. En ook Nadal stak zijn bewondering voor de Luikenaar niet onder stoelen of banken.

"Ik voel me vol vertrouwen. Ik stond nooit beter op de ranking, heb drie wedstrijden gewonnen in de Hopman Cup. En deze week heb ik goed kunnen trainen met Federer, Dimitrov en Alexander Zverev. Door de finale van de Davis Cup kende ik een korte voorbereiding maar alles is goed verlopen. Het belangrijkste is dat ik me fysiek in orde voel, met de knie gaat het goed. Ik zal klaar zijn voor dinsdag."

Goffin, die opent tegen een qualifier, wordt door vele waarnemers beschouwd als een belangrijke speler om te volgen. Sommigen zien in hem zelfs een potentiële kandidaat voor de eindzege. "Misschien, dat hangt ervan af met hoeveel kandidaten je rekening houdt", zegt Goffin. "Als dat er twintig zijn, dan is het duidelijk dat ik daarbij hoor. Sommige kanshebbers hebben zoveel meer gewonnen dan ik, zoals Roger en Rafa. Anderen keren terug, zoals Djokovic en Wawrinka. Ik ben hier nooit verder geraakt dan de kwartfinales. Ik ga proberen zolang mogelijk mee te gaan en hoop mijn beste tennis te spelen."

Rafael Nadal houdt alvast rekening met de Luikenaar, zo vertelde hij. "Goffin heeft zijn kansen hier. Waarom niet?", stelde de nummer 1 van de wereld. "Hij is een van de beste spelers ter wereld. Als hij fysiek in orde is, is hij een van de meest complete spelers. Hij kan meestrijden voor de titel. Hij heeft zoveel talent en bovendien heeft hij inmiddels veel ervaring opgedaan in grote matchen."

Nadal speelde geen officiële match meer sinds zijn nederlaag tegen Goffin op de Masters in Londen in november. "Het is de eerste keer dat ik hier kom zonder officiële wedstrijd in de benen. Vorig seizoen heeft lang geduurd maar ik voel mij weer fris, zowel fysiek als mentaal. Ik ben heel gemotiveerd."

“It’s the first time I am here without playing an official match. It’s a new situation for me but I feel good. I feel myself more or less playing well”



Bemelmans op één wedstrijd van derde deelname

Ruben Bemelmans (ATP119) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de Australian Open. Al ging dat niet makkelijk: door de slechte weersomstandigheden moest de wedstrijd gedurende twee dagen gespeeld worden, en Bemelmans had drie matchballen nodig. Op tennisbaan 22 won de Limburger van 29 jaar van de Kroaat Viktor Galovic (ATP 181): het werd 5-7, 6-3 en 7-5.

"Het was niet evident, maar ik was mentaal sterk", zei Bemelmans. "Vooral gisteren, toen het niet stopte met regenen, was het pijnlijk. De organisatie zei ons telkens dat we weer konden spelen binnen een half uur, maar het kwam er maar niet van. Ik denk dat ik er toch goed mee ben omgegaan. Vandaag wist ik dat ik er onmiddellijk moest staan, want het kon op een paar punten aankomen. Maar na mijn twee matchballen op 5-4 bleef ik kalm en geconcentreerd. Ik sloeg zeer goed op en greep mijn derde kans."

Bemelmans is nog één overwinning verwijderd van een derde deelname aan de Australian Open. Morgen, op zijn dertigste verjaardag, speelt de linkshandige uit Genk tegen Koreaan Duckhee Lee (ATP 195), de 19-jarige winnaar van een thriller van 3 uur en 3 minuten tegen de Canadees Frank Dancevic (ATP 364).

"Duckhee Lee, dat is een Aziatische machine. Hij is zeer sterk zowel links- als rechtshandig, backhand als forehand. Hij is ook zeer vlug. Ik weet dat ik veel zal moeten variëren en het ritme veranderen, om hem te destabiliseren. Ik toonde een goede mentaliteit sinds het begin van de kwalificaties en ik ga alles geven om mezelf een mooi cadeau te bezorgen", zei Bemelmans.

Ysaline Bonaventure strandt in tweede kwalificatieronde

Ysaline Bonaventure (WTA 164) zal niet op de hoofdtabel van de Australian Open prijken. Ze verloor in de tweede kwalificatieronde van de Servische Ivana Jorovic (WTA 280).

Na 1 uur en 25 minuten stond de 6-4, 7-6 (8/6) eindstand op het scorebord. De match lag een tijd stil door de regen. De 23-jarige Luikse kon zich nog nooit plaatsen voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

"Dit waren geen omstandigheden een grandslam waardig", reageerde Bonaventure achteraf. "Het is schandalig hoe ze ons hebben behandeld. Het is ongelofelijk. Vrijdagmorgen kwamen we om 8 uur toe om de tweede ronde te spelen. Uiteindelijk kregen we om 22u30 te horen dat we naar huis mochten. We moesten de hele dag wachten. Vandaag was het weer hetzelfde tot 17 uur. Ik ben niet de enige die dat allerminst als normaal beschouwt. Maar goed, we zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Vandaag heb ik gewoon niet goed gespeeld."

"De ondergrond indoor was veel te traag", ging Bonaventure verder. "Bovendien had ik niet de goeie benen vandaag. Ik heb niet slecht opgeslagen maar mijn returns waren onvoldoende. Ze was meer solide. Ik heb in het begin van het jaar enkele goede toernooien gespeeld, onder meer in Auckland. Er valt mij weinig te verwijten. Vandaag was het een mindere match maar ik heb ervoor geknokt. Hopelijk gaat het op het volgende toernooi beter."

Eerder werd ook Yanina Wickmayer (WTA 117) gewipt in de kwalificaties. Elise Mertens (WTA 36), Kirsten Flipkens (WTA 73) en Alison Van Uytvanck (WTA 78) staan in Melbourne rechtstreeks op de hoofdtabel.

Angelique Kerber verovert toernooizege

De Duitse Angelique Kerber (WTA 22) heeft het WTA-toernooi in Sydney (hard/468.910 dollar) gewonnen.

De voormalige nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Australische thuisspeelster Ashleigh Barty (WTA 19) met twee keer 6-4. De match duurde 1 uur en 12 minuten.

Voor de 29-jarige Kerber is het de elfde WTA-titel, de eerste sinds de US Open van 2016. Ze kan met vertrouwen richting Australian Open trekken, het grandslamtoernooi dat ze eveneens in 2016 won. Barty, 21, blijft voorlopig steken op een WTA-toernooizege. Vorig jaar was ze de beste in het Maleisische Kuala Lumpur.

