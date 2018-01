Nadal moet na partij van bijna vier uur de strijd staken met nieuwe blessure en klaagt over "hele harde ondergronden" DMM

23 januari 2018

13u02

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Australian Open Rafael Nadal heeft de Australian Open noodgedwongen moeten verlaten. De Spaanse nummer één op de ATP-ranglijst moest in de vijfde set van de wedstrijd tegen Marin Cilic opgeven met een blessure aan het been. Nadal gaf er de brui aan bij 6-3, 3-6, 7-6, 2-6 en 0-2 in het voordeel van Cilic.

Nadal vroeg medische verzorging al aan bij het begin van de vierde set. De Spanjaard ging na een intermezzo van vijf minuten verder, maar het mocht niet baten. Het nummer één van de wereld moest enkele ogenblikken later in de vijfde set opgeven met een blessure aan de rechterquadriceps.

In de halve finale wacht voor Cilic een confrontatie met revelatie Kyle Edmund (ATP 49). De Brit versloeg eerder op de dag de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 3) in vier sets (6-4, 3-6, 6-3 en 6-4).

De 23-jarige Edmund en de 29-jarige Cilic kwamen elkaar één keer eerder tegen op het ATP-circuit. Op de Shanghai Masters, in oktober vorig jaar, trok Cilic in twee sets het laken naar zich toe. Voor Cilic is het zijn zijn tweede halve finale in Melbourne, na 2010. Toen moest hij de duimen leggen voor Andy Murray. Cilic stond vorig jaar nog in de finale op Wimbledon. In 2014 won hij de US Open. Edmund kwam nooit verder dan een tweede ronde in Melbourne.

"Op een bepaald moment in de vierde set, bij een dropshot geloof ik, voelde ik iets", legde het nummer 1 van de wereld na afloop uit. "Mijn been blokkeerde. Als ik bewoog, deed het pijn. En je kan niet winnen zonder te bewegen."

Nadal won de Australian Open in 2009 en was er al drie keer verliezend finalist (2012, 2014 en 2017). "Ik speel hier heel graag en voelde me klaar om voor de titel te strijden", vervolgde de Spanjaard. "Het was vandaag een match waarin alles kon gebeuren. Ik kon winnen, ik kon verliezen. Maar als ik eerlijk ben, was hij (Cilic) ook heel sterk aan het spelen."

Om te weten hoe ernstig de blessure is, moet Nadal nog even afwachten. "Morgen laat ik een scan nemen, dan zullen we meer weten."

De vele kwetsuren op de tour moeten de ATP tot nadenken stemmen, vindt het nummer 1 van de wereld. "Te veel jongens lopen blessures op. Zij (de ATP) moeten een beetje meer bezig zijn met de gezondheid van de spelers. Er is nog een leven na het tennis. Ik weet niet wat er zal gebeuren als we op deze hele harde ondergronden moeten blijven spelen."