Nadal en Federer ronde verder zonder setverlies - Wozniacki probleemloos door en nu mogelijk tegen Sharapova LPB en MH

16 januari 2019

13u15

Bron: ANP, Belga 0

Ook Rafael Nadal een ronde verder zonder setverlies

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het Australian Open. De 32-jarige Spanjaard gunde in de tweede ronde in Melbourne thuisspeler Matthew Ebden (ATP 48) geen set: 6-3 en twee keer 6-2. In de eerste ronde was Nadal ook voor diens landgenoot James Duckworth (ATP 237) in drie sets te sterk. In de derde ronde wacht met Alex de Minaur (ATP 29), vorige week nog de beste in Sydney, opnieuw een Australiër. Die rekende in de tweede ronde af met de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 166).

Nadal mikt in Melbourne op een tweede titel, precies tien jaar na die uit 2009. De 32-jarige Spanjaard kende wel een moeilijke aanloop. Zo zegde hij af voor het toernooi van Brisbane omdat hij sukkelde met een dijblessure. Eind vorig seizoen had hij dan weer last van de knie.

Angelique Kerber stoot zonder setverlies door naar derde ronde

Angelique Kerber (WTA 2) heeft zich vlot geplaatst voor de derde ronde van het Australian Open. Het Duitse tweede reekshoofd rekende in de tweede ronde vlot in twee sets af met de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 195): 6-2 en 6-3. De toernooiwinnares van 2016 krijgt in de volgende ronde de Australische Kimberly Birrell (WTA 240) voorgeschoteld, die een wildcard kreeg van de organisatoren.

De twintigjarige Birrell zorgde wel voor een verrassing door de Kroatische Donna vekic (WTA 29) in drie sets (6-4, 4-6 en 6-1) uit het toernooi te kegelen. Vorig jaar geraakte Kerber, na een nederlaag tegen de Roemeense Simona Halep, niet voorbij de halve finales in Melbourne. Op Wimbledon pakte ze een half jaar later wel de derde grandslamtitel uit haar carrière.

Petra Kvitova stoomt door naar derde ronde

Tweevoudig grandslamwinnares Petra Kvitova (WTA 8) heeft zich vlot geplaatst voor de derde ronde van het Australian Open. Het Tsjechische achtste reekshoofd kende in de tweede ronde geen genade met de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 70): 6-1 en 6-3 na iets meer dan een uur. Kvitova liet daarin 26 winners optekenen, Begu moest het stellen met 11.

De Tsjechische heeft de goede vorm van weleer al een tijdje te pakken en toonde dat vorige week al door in Sydney met de eindwinst aan de haal te gaan. Dat was haar zesde toernooiwinst in twaalf maanden tijd. Haar beste resultaat in Melbourne is een halvefinaleplaats in 2012. Vorig jaar ging ze er al in de openingsronde uit.

Federer rekent in drie sets af met Britse qualifier

Roger Federer heeft zich met succes door de tweede ronde van de Australian Open gewerkt. De Zwitserse titelverdediger rekende in drie sets af met de Britse qualifier Daniel Evans: 7-6 (7/5,) 7-6 (7/3), 6-3. De 37-jarige Federer zag zijn tegenstander zich vastbijten in de partij. Evans, het nummer 190 van de wereld, hield twee sets gelijke tred, maar boog in de derde voor de twintigvoudig grandslamwinnaar. Federer gaat voor zijn zevende titel in Melbourne en zijn honderdste in totaal.

Anderson out in tweede ronde

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson werd uitgeschakeld in de tweede ronde. De als vijfde geplaatste Anderson verloor in vier sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 4-6, 6-4, 6-4, 7-5. Hij is na de Amerikaan John Isner de tweede speler uit de top tien van de wereld die vroegtijdig het enkelspel in Melbourne moet verlaten. Anderson, vorig jaar finalist op Wimbledon, oogde niet topfit en nam halverwege de partij ook een medische time-out. Tiafoe is het nummer 39 van de wereld. Hij schreeuwde het uit van vreugde na het verzilveren van het matchpunt. “Deze zege betekent veel voor mij, ik heb vorig jaar drie keer van Kevin verloren. Ik hunker naar een nog veel langer verblijf hier”, zei Tiafoe, die in de derde ronde stuit op de Italiaan Andreas Seppi.

Wozniacki probleemloos naar derde ronde

De Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 3) heeft zich probleemloos geplaatst voor de derde ronde. De voormalige nummer één van de wereld ondervond niet al te veel hinder van de Zweedse Johanna Larsson (WTA 77). Net als in de openingsronde tegen onze landgenote Alison Van Uytvanck (WTA 52) had Wozniacki slechts twee sets nodig: 6-1, 6-3. In de derde ronde behoort een duel tegen de Russin Maria Sharapova (WTA 30), eveneens een voormalige nummer één, tot de mogelijkheden. Dan moet Sharapova wel eerst voorbij de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 62) zien te geraken.

Eerder vandaag ging vijfde reekshoofd Sloane Stephens (WTA 5) vlot voorbij de Hongaarse Timea Babos (WTA 66): 6-3, 6-1. Thuisspeelster Ashleigh Barty (WTA 15/N.15) liet tegen de Chinese Yafan Wang (WTA 65) een zege in twee sets (6-2, 6-3) optekenen. Voor de Nederlandse Kiki Bertens is het toernooi dan weer afgelopen. De nummer negen van de wereld ging in drie sets (3-6, 6-3, 6-3) onderuit tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44).

