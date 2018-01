Nadal als een stoomtrein naar achtste finales in Melbourne, ook Dimitrov stoot door - Derde ronde eindstation voor 15-jarig toptalent Redactie

19 januari 2018

11u18

Bron: Belga 1

Nadal eenvoudig door naar achtste finales in Melbourne

Rafael Nadal heeft met speels gemak de laatste zestien van de Australian Open gehaald. De 31-jarige Spanjaard won in de derde ronde in drie sets overtuigend van de 25-jarige Bosniër Damir Džumhur: 6-1, 6-3, 6-1.

Nadal zal het in de achtste finale van de Australian Open gaan opnemen tegen Diego Schwartzman. De Argentijn won eerder vanochtend zijn partij tegen Alexandr Dolgopolov uit Oekraine in vier sets: 6-7, 6-2, 6-3, 6-3. De Italiaan Andreas Seppi en de Kroaat Ivo Karlovic maakten een marathonpartij van hun treffen in de derde rij. Seppi won de beslissende vijfde set met 9-7.

Nadal won de Australian Open één keer, in 2009. Vorig jaar verloor Nadal in de finale in Melbourne in vijf zinderende sets van Roger Federer. Dit jaar laat Nadal bij vlagen opnieuw weergaloos tennis zien in Melbourne. De huidige nummer één van de wereldranglijst heeft overduidelijk geen last meer van zijn knieblessure die hem aan het eind van het vorige tennisjaar parten speelde.

Federer speelt morgen in de derde ronde tegen de Fransman Richard Gasquet, de huidige nummer 31 van de wereldranglijst bij de mannen.

Dimitrov in vier sets voorbij twintigjarige Rus

Grigor Dimitrov heeft zich vandaag geplaatst voor de achtste finales op het Australian Open.

De Bulgaarse nummer drie van de wereld had in het snikhete Melbourne in de derde ronde niet veel overschot tegen de twintigjarige Rus Andrey Rublev (ATP 32): 6-3, 4-6, 6-4 en 6-4. Dimitrov heeft zo zijn revanche te pakken voor het US Open van vorig jaar, toen Rublev hem uit het toernooi kegelde. Bij de laatste zestien neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 15) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 17). Vorig jaar was Dimitrov nog halvefinalist in Melbourne.

15-jarige Kostyuk uitgeschakeld

Bij de vrouwen had de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) geen enkele moeite om zich te plaatsen voor de achtste finales. Het vierde reekshoofd rekende in de derde ronde in twee sets (twee keer 6-2) af met haar jonge landgenote Marta Kostyuk, amper vijftien jaar oud. Ze was de jongste speelster in de derde ronde van een van de vier grandslamtoernooien sinds de Kroatische Mirjana Lucic, die op dezelfde leeftijd in 1997 de derde ronde haalde van het US Open. In haar eerste achtste finale ooit in Melbourne staat Svitolina eerstdaags tegenover de Tsjechische Denisa Allertova.