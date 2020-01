Minnen en Van Uytvanck sneuvelen in eerste ronde van het dubbelspel XC

23 januari 2020

07u25

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zijn er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de tweede ronde van het dubbelspel op de Australian Open. Het Belgische duo verloor na 1 uur en 39 minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-6) van de Japanse tandem Shuko Aoyama/Ena Shibahara, samen het tiende reekshoofd.

Voor Minnen en Van Uytvanck betekent de uitschakeling het einde van hun avontuur in Melbourne. Beide speelsters zijn ook al uitgeschakeld in het enkelspel. Van Uytvanck (WTA 47) verloor in de eerste ronde met zware cijfers van de Française Fiona Ferro (WTA 63): 6-2 en 6-1. Minnen (WTA 119) bereikte bij haar eerste grandslamtoernooi in het enkelspel meteen de tweede ronde. Daarin was de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26) te sterk: 6-3 en 6-4.