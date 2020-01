Met Halep staat Mertens nu voor topaffiche: “Ik heb een plannetje” FDW

25 januari 2020

11u01 0

“In de eerste en derde set domineerde ik echt. In set twee speelde ik iets te ver achter mijn lijn, waardoor ze in de match kon komen.” Dat vertelt Elise Mertens na haar zege tegen Cici Bellis in de derde ronde van de Australian Open. “Gelukkig kon ik me herpakken na de tweede set nadat ik even van het terrein kon om me om te kleden. Zo maakte ik een nieuwe start. Ik hoop dit goede niveau nog lang vol te houden. Een tweede week is altijd speciaal. En ik heb er al een beetje ervaring mee.” Nu speelt Mertens tegen ex-nummer één Simona Halep - het nummer drie. “Zeker een moeilijke opdracht. Ze heeft al veel bagage. Ik moet mijn ding doen, zal agressief moeten spelen en mag haar niet de kans geven om in haar spel te komen. (lacht) Ik heb een plannetje.”