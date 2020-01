Mertens verlaat Melbourne met opgeheven hoofd: “Mijn niveau is goed, ik voel dat ik aan het groeien ben” MXG/FDW

27 januari 2020

09u54 0 Australian Open De vierde ronde is het eindstation geworden voor Elise Mertens op de Australian Open. Onze landgenote botste in Melbourne op de Roemeense nummer 3 van de wereld Simona Halep, het werd twee keer 6-4. Mertens speelde een degelijke partij, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen: “Het is altijd jammer als je een tegenstandster in vorm tegenkomt, maar ik ben blij met het niveau dat ik haalde”.

Halep bleek net een maatje te groot, maar Mertens was achteraf tevreden over haar speelstijl: “Hoe meer ik durf en hoe agressiever ik durf spelen, hoe beter dat is voor de toekomst.” Bij de Limburgse was na de wedstrijd weinig ontgoocheling te merken. Ze knokte in de tweede set terug van een 0-3 en 1-4-achterstand. “Ik was mentaal klaar om te strijden. Halep heeft jammergenoeg aan het langste eind getrokken, maar ik ben tevreden met mijn niveau.” Mertens kan zich nu volop focussen op het dubbelspel waar ze morgen aantreedt in de kwartfinale met haar vaste dubbelpartner Aryna Sabalenka.