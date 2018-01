Mertens verdiende op Australian Open nú al meer dan in haar hele carrière tot dusver Yari Pinnewaert

23 januari 2018

06u46

Bron: Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws

Het sprookje van Elise Mertens op de Australian Open gaat onverminderd verder. Afgelopen nacht klopte ze ’s werelds nummer vier Elina Svitolina in twee sets, waardoor ze op haar eerste Australian Open nog zonder setverlies zomaar in de halve finales staat. Eerder ondergingen ook achtereenvolgens de Slowaakse Kuzmova (WTA-125), de Australische Gavrilova (WTA-23), de Franse Cornet (WTA-42) en de Kroatische Martic (WTA-81) hetzelfde lot van Svitolina.

Die onwaarschijnlijke prestaties leggen onze landgenote dan ook financieel geen windeieren. Kwalificatie voor de kwartfinales zorgde er al voor dat de teller op 390.000 euro stond, na haar nieuw huzarenstukje van afgelopen nacht klokt ze voorlopig zelfs af op 780.000 euro. Opvallend, want in haar volledige carrière verdiende de pas 22-jarige Mertens tot nu toe zo’n 690.000 euro. Op de Australian Open 2018 heeft ze dus nu al meer geld verdiend dan in haar volledige carrière. En het hoeft nog niet op te houden, toch?