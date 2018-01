Mertens tegen onze man in Australië: "Geen woorden om dit te beschrijven" Filip Dewulf in Australië

21 januari 2018

09u21

Bron: Eigen berichtgeving 31 Australian Open Bij haar debuut op de Australian Open doet Elise Mertens monden openvallen. In een superspannende en hoogstaande wedstrijd versloeg ze Petra Martic (WTA 81) met 7-6, 7-5 en wordt zo de negende Belgische speelster ooit in de kwartfinale van een grandslamtornooi. Daarin speelt de 22-jarige krak tegen Elina Svitolina (WTA 4) of Denisa Allertova (WTA 130). Maar eerst mocht Mertens toch nog even genieten van haar zege. " Als je het geloof hebt dat je het kan waarmaken is er veel mogelijk", sprak de 22-jarige Limburgse.

Na de Rod Laver Arena en de Hisense Arena mocht Elise Mertens voor haar eerste achtste finale op een grandslamtornooi ook nog eens in de Margaret Court Arena aantreden. Bij je debuut al meteen de drie grootste stadions van de Australian Open aandoen, het is niet iedereen gegeven. Opnieuw toonde Mertens geen spatje nervositeit bij haar intrede. Ze spurtte zelfs naar een 4-0-voorsprong door middel van ultra-agressieve returns en knap combinatietennis. Martic is evenwel ook een meisje dat weet hoe spelletje gespeeld wordt, dit was de vierde achtste finale op een grandslamtornooi voor de 27-jarige Kroatische, en begon zich in de match te serveren. Met opslagen tot 194km/u drukte ze de Limburgse terug en die moest even het spel ondergaan.

Clijsteriaans kampioenmateriaal

Mertens is echter uit Clijsteriaans kampioenmateriaal gemaakt en wist met hangen en wurgen de eerste set er in een tiebreak en na haar vierde setpunt uit te sleuren. Even leek het erop dat onze landgenote daarna rustig kon doorstomen naar een straffe zege, zeker toen Martic bij 2-2 gebroken werd en prompt om een kinesist vroeg. De rijzige juffrouw (1m81) ging van de baan af om naar haar onderrug/heup te laten kijken maar dat bleek meteen ook het startsein voor een bloedstollend slot. Mertens moest haar voorsprong weer inleveren maar mocht even later bij 5-4 toch serveren voor de wedstrijd. Een matchpunt was echter niet aan haar besteed. Opnieuw reageerde ze met een break, met dank ook aan enkele Kroatische fouten, en bij 6-5 kon ze nog eens proberen. Dit keer deed ze het wel uitstekend en maakte het prachtig uit. Mertens werd de eerste Belgische in de achtste finale van de Australian Open sinds haar mentor Kim Clijsters dat deed in 2012!

"Dit is ongelooflijk”, lachte ze. “Op het einde was ik wel zenuwachtig. Ik wilde zo graag winnen maar ben uiteindelijk blij dat ik het ook in twee sets kon uitmaken. Ik heb hier geen woorden voor om dit te beschrijven. Om dit te presteren in mijn eerste main draw hier. Als je het geloof hebt dat je het kan waarmaken is er veel mogelijk, hè. Ik heb er uiteindelijk zo hard voor gewerkt. Maar dit is wel een mooie bonus.” Een bonus ook in rankings – ze komt de top 25 binnen! – en in haar bankrekening, daar ze nu al verzekerd is van een cheque van 288.000 euro.

Bovendien is haar tornooi nog niet gedaan. Terwijl ze vandaag in haar match tegen Martic als (lichte) favoriete de baan opkwam zal ze in de kwartfinale dinsdag – als het tegen het verwachte reekshoofd Elina Svitolina is – heel waarschijnlijk veel minder druk voelen. En als Elise Mertens vrijuit kan tennissen, dan is er heel veel mogelijk.