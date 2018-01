Mertens staat in de derde ronde na straffe comeback tegen Gavrilova Filip Dewulf

15u08 0 REUTERS Australian Open Om 1h52 plaatselijke tijd ging Elise Mertens (WTA 36) met 7-5, 6-3 voorbij Daria Gavrilova (WTA 25) en plaatste zich zo voor het eerst voor de derde ronde van de Australian Open. Vooral de eerste set was ronduit wonderbaarlijk daar de Limburgse 0-5 achterstond en maar liefst acht setpunten moest afweren. Donderdagnacht wacht alweer Alizé Cornet (WTA 41).

Klokslag middernacht mochten Elise Mertens en Daria Gavrilova eraan beginnen in de Rod Laver Arena. Met dank aan Grigor Dimitrov die meer dan drie uur nodig had om zich voorbij Mackenzie McDonald te wurmen en de dames dus liet wachten. Vooral de pittige Australische liet dat niet aan haar hart komen en zij knalde werkelijk uit de startblokken. Zonder dat Mertens slecht speelde ging het naar 5-0, waarbij de 23-jarige Gavrilova ook nog eens vier setpunten afdwong. Maar de één jaar jongere Hamontse wist ook wel dat ze telkens erg close was geweest in de games en bleef knokken voor elk punt. In zoverre dat ze gestaag aan de achterstand begon te knagen en onderweg nog eens vier setpunten wist weg te werken. Na 68 minuten zeer sterk tennis haalde ze, tot ongeloof van Gavrilova en de verbouwereerde thuisfans, toch nog de eerste set binnen.

In set twee maakte Mertens het niet zo spannend. Bij 2-2 ging ze door de service van de wanhopig ogende Gavrilova om even later makkelijk te besluiten. Prachtig werkstuk van deze Belgische parel van wie het laatste nog niet gezien. Zelfs niet op deze Australian Open want ook tegen Alizé Cornet heeft Mertens immers winstkansen waardoor ze zomaar even op haar allereerste Australian Open ooit de achtste finale zou kunnen spelen. “Ik had het moeilijk in het begin”, zei Mertens vlak na afloop terwijl ze ook de toeschouwers bedankte om zo laat op te blijven. “Daria speelde ongelooflijk in het begin, ze sloeg zowat alle ballen op de lijn. Maar ik ben blijven vechten en ben er blijven in geloven. En dan kan zoiets gebeuren.”

AP

AFP