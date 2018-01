Mertens moet zich niet te moe maken tegen Kuzmova: "Moest tonen dat ik er stond" Filip Dewulf

10u10 10 EPA Australian Open Het was reeds haar negende enkelwedstrijd van 2018 maar gelukkig niet de moeilijkste. Met 6-2, 6-1 op 56 minuten snelde Elise Mertens (WTA 36) voorbij de Slovaakse qualifier Viktoria Kuzmova (WTA 125). In ronde twee wacht Daria Gavrilova (WTA 25) of Irina Falconi (WTA 131).

Mertens moest een tijdje wachten alvorens ze baan 20 van Melbourne Park op mocht. “Zij is nog heel jong, ik ga gebruik maken van mijn ervaring”, grinnikte de amper 22-jarige Limburgse vooraf nog. Dat deed ze ook. De zwervende wind en ondergaande zon maakte het niet makkelijk tennissen maar Mertens had erger meegemaakt in Hobart waar ze zaterdag nog negen uur deed over haar finale om haar tweede WTA-titel te vieren. Ze beperkte de foutenlast tegen de hard maar wild slaande Slovaakse en ging gezwind naar setwinst. In het tweede deel kregen de toeschouwers meer van hetzelfde. Agressief maar verstandig tennis van de beste Belgische die haar tegenspartelende tegenstandster eigenlijk geen schijn van een kans gaf. Op minder dan een uur was haar allereerste zege op de Australian Open een feit. Alleszins een mooie opening die het beste verhoopt voor het vervolg. Met Gavrilova of Falconi als opponente zit ook daar muziek in.

Mertens: “Moest tonen dat ik er stond”

Eén training op Melbourne Park op zondag volstond voor Hobart-winnares Elise Mertens om haar eerste zege op de Australian Open te boeken. “Ik was wel een beetje moe deze morgen”, gaf ze toe. “Maar mentaal was ik wel bij de les.” Tennistiek viel het ook allemaal erg mee, Kuzmova kwam er eigenlijk nooit aan te pas. “Ik heb wel goed gespeeld, ja”, zei Mertens. “Ik heb het agressief aangepakt omdat zij jong is en hard tegen een bal slaat. Ik moest dus tonen dat ik er stond. Zo’n eerste zege op de Australian Open is speciaal, ik ben er dan ook heel blij mee.” In ronde twee wacht dinsdagnacht thuisspeelster en 23ste reekshoofd Daria Gavrilova. Op de Hopman Cup won Mertens nog van de kleine pitbull. “Ik weet alleszins al hoe ze speelt”, glimlachte de Limburgse die vier keer eerder tegen Gavrilova uitkwam. “Ze zal wel veel supporters hebben maar ik speel ook graag in een groot stadion.”