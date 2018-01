Mertens doet het! Limburgse rekent in twee sets af met Kroatische en staat in kwartfinales Australian Open Thomas Lissens

21 januari 2018

08u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Australian Open Elise Mertens (WTA 36) staat in de kwartfinales van de Australian Open. En dat bij haar eerste deelname ‘Down Under’. Knap. De 22-jarige Mertens knokte zich in twee sets voorbij de Kroatische Petra Martic (WTA 81): 7-6 en 7-5. In de kwartfinale volgt nu een match tegen de winnares van het duel tussen Denisa Allertova (WTA 130) en Elina Svitolina (WTA 4).

Australian Open Mertens begon furieus aan de partij. Haar service, return en vooral backhand draaiden op volle toeren en in geen tijd liep ze uit tot 4-0. "Mertens speelt echt fantastisch tennis", zei Martic vooraf en haar voorspelling kwam dus ook uit. Maar toch kon Martic zich opnieuw in de partij knokken. Ze kreeg lijn in haar verschroeiende opslag en won op haar beurt vier spelletjes op rij. Maar bizar: op cruciale momenten pakte de Kroatische uit met onnodige dropshots, die Mertens telkens eenvoudig kon counteren. Het leverde de Limburgse bij 6-5 al een setpunt op, dat verzilverde ze niet, maar uiteindelijk kon Mertens de tierlantijntjes van Martic in de tiebreak toch afstraffen. Set 1: check.

Martic roept kinesist op de baan, maar biedt toch flink weerwerk

In de tweede set hielden de dames elkaar tot 2-2 in evenwicht, maar dan kende Martic weer een minder moment. De 27-jarige Kroatische kon plots niet meer teren op haar uitstekende opslag en zag Mertens door haar service gaan. 3-2 en Martic greep naar de linkerheup. Ze riep de kinesist op de baan en dook even de kleedkamers in om behandeld te worden. Veel zoden bracht dat evenwel niet aan de dijk. Mertens kon haar break bevestigen en er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Limburgse...tot Martic zelf door haar opslag ging.

Mertens liet zich echter niet van de wijs brengen en ze ging op haar beurt opnieuw door de opslag van Martic. Die break leek ook de goede te zijn. Mertens kreeg bij 5-4 ook een matchpunt maar dat kon ze niet verzilveren. Met de rug tegen de muur bleef Martic telkens ijzig kalm, al kon ze niet verhinderen dat Mertens opnieuw door haar service ging. En die tweede kans om de partij uit te serveren liet onze landgenote niet liggen. 7-5 en het ticket voor de kwartfinale was binnen.