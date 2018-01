Marta Kostyuk: de 'nieuwe Kournikova' van amper 15 die al meteen voor sensatie zorgde in Melbourne YP

11u16 7 AP Australian Open Straffe kost op de Australian Open in Melbourne, want daar heeft Marta Kostyuk meteen al geschiedenis geschreven. De Oekraïense wist met haar amper 15 lentes als jongste speelster van het toernooi meteen de scalp te pakken van de Chinese Shuai Peng, toch het nummer 27 op de wereldranglijst. Het werd twee keer 6-2.

Kostyuk, die al eens de ‘nieuwe Anna Kournikova’ wordt genoemd, is de eerste speelster uit 2002 die een wedstrijd wint op een grandslamtoernooi. Het was ook haar eerste wedstrijd op WTA-niveau, maar van plankenkoorts was dus allerminst sprake. Waar ze in de kwalificatie telkens drie sets nodig had, verpletterde ze haar opponente in haar eerste wedstrijd op het hoofdtoernooi in twee sets.

“Leeftijd maakt me niks uit”, zo zei ze na haar kwalificatie voor de hoofdtabel. “Wanneer de mensen me zeggen dat het meisje dat ik geklopt heb 10 jaar ouder is dan ik, dan denk ik: ‘en dan?’ Maar als meisjes van 25 tegen iemand van 15 spelen, dan krijgen ze het benauwd wanneer ik de bovenhand neem.”

De Australische grond lijkt de Oekraïense deugd te doen, want vorig jaar won ze het toernooi al bij de junioren. “Ik speel hier altijd goed. Het lijkt wel alsof ik hier tot alles in staat ben”, aldus nog Kostyuk. Al zal de entourage van het nummer 521 op de wereldranglijst daar ook wel voor veel tussenzitten en niet in het minst Ivan Ljubicic. Die heeft naast Kostyuk ook nog ene Roger Federer onder zijn vleugels. “Toen ik vorige maand aan het trainen was in Italië, besefte ik hoeveel geluk ik had met hem. Als hij komt kijken en me toespreekt voor de match, kan je je niet voorstellen hoe opgepept ik ben. Ik voel dan dat ik iedereen aan kan.”

Passed through my first GS qualifications with the best team. Main draw here I come!!❤️ @theljubicic @AustralianOpen pic.twitter.com/04eHbgDBWA Marta Kostyuk(@ marta_kostyuk) link

