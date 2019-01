Maria Sharapova mept titelverdedigster Wozniacki uit het toernooi YP

18 januari 2019

08u28

Bron: Belga 0 Australian Open Caroline Wozniacki (WTA 3) zal zichzelf niet opvolgen als winnares van de Australian Open. De Deense verloor vrijdag in de derde ronde (zestiende finales) van de Russin Maria Sharapova (WTA 30). Na 2 uur en 24 minuten stond de 6-4, 4-6 en 6-3 eindstand op het scorebord van de Rod Laver Arena in Melbourne.

"Het niveau was hoog. Ik wist dat het een moeilijke match zou worden tegen de titelverdedigster. Voor zo'n matchen train ik. Dit is daar een beloning voor", reageerde de 31-jarige Russin, ex-nummer 1 van de wereld.

Maria Sharapova won de Australian Open in 2008. Drie keer was ze verliezend finaliste 'down under', in 2007, 2012 en 2015.

Haar tegenstander in de achtste finales wordt de Australische Ashleigh Barty (WTA 15). Die schakelde de Griekse Maria Sakkari (WTA 43) uit met 7-5 en 6-1.

Caroline Wozniacki won begin 2018 met de Australian Open haar eerste en tot dusver enige grandslamtitel. Maandag zette ze in de eerste ronde Alison Van Uytvanck opzij.

Lees hieronder verder

Kirsten Flipkens staat in achtste finales van dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de derde ronde (achtste finales) van het vrouwen dubbelspel op de Australian Open in Melbourne. Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het dertiende reekshoofd vormt, versloeg Flipkens op court 20 de Britse Harriet Dart en de Estse Anett Kontaveit met 6-2 en 6-4 in 1 uur en 19 minuten.

Om door te stoten naar de kwartfinales, moeten Flipkens en Larsson voorbij de Chinese Xinyun Han en de Kroatische Darija Jurak of de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic. Die vormen het tweede reekshoofd.

In het enkeltoernooi werd Flipkens (WTA 50) al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31).

Ook Elise Mertens door in dubbel

Ook Elise Mertens heeft zich gekwalificeerd voor de achtste finales van het vrouwen dubbelspel. Met haar Wit-Russische partner Aryna Sabalenka versloeg Mertens in de tweede ronde de Russin Veronika Kudermetova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria met 7-6 (7/3) en 6-2. De partij op court 15 van Melbourne Park duurde 1 uur en 26 minuten.

Hun volgende tegenstanders worden de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, het eerste reekshoofd. Elise Mertens (WTA 14) is ook nog actief in het enkeltoernooi. Morgen treft ze in de derde ronde (zestiende finales) de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17).