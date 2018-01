Mama van Elise Mertens: "Ik heb hier geen woorden voor" YP

23 januari 2018

12u59

Bron: Belga 0 Australian Open Liliane Barbé, de moeder van Elise Mertens (WTA 37), weet momenteel niet wat haar overkomt in Australië. Na haar zege tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) beukte Mertens de poort naar de halve finales open. "Ik ben overmand door emoties", liet mama Mertens optekenen na de partij. "Dit is zo ongelooflijk."

"Ik heb hier geen woorden voor", opende Liliane Barbé na afloop van de partij van haar dochter. "De kwartfinales waren al geweldig, maar wat ons nu overkomt, is helemaal uitzonderlijk. Elise was heel kalm voor de wedstrijd, ze had voldoende zelfvertrouwen. Zelf was ik ook de hele dag niet zenuwachtig. Ik wist dat alles mogelijk was. Elise werkt heel hard, maar doet het bovendien allemaal graag."

Barbé had niet verwacht zo lang in Australië te blijven. Maar dat vormt geen probleem. "Thuis weet iedereen waarom we langer blijven, hé", lachte ze.

Mertens staat vooralsnog met de voeten stevig op de grond en dat zal zo blijven, verwacht haar moeder. "Elise laat zich het hoofd niet op hol brengen. In topsport weet je nooit hoe het zal lopen. Als je geblesseerd geraakt, kan het allemaal snel voorbij zijn. We blijven realistisch en met de voeten op de grond. Dat is misschien de manier van doen van Limburgers. Op die manier hebben we Elise haar zus (een lijnpiloot bij KLM, red)."

Monami: "Wist dat veel mogelijk was, maar dit is wel een heel grote verrassing"

Ook Fed Cup-kapitein Dominque Monami kon haar glimlach in de Rod Laver Arena niet onderdrukken. "Ik ben zeker niet voor niets terugkomen", lachte Monami, die uit België was teruggekomen voor de partij na eerder vorige week in Melbourne Park aanwezig te zijn geweest. "Ik ben vooral heel erg blij voor haar", stak Monami van wal. "Ze heeft de perfecte match gespeeld tegen een tegenstander, die op papier beter was dan haar. Ze heeft vrij en zonder complexen gespeeld. Een groot verschil toch met haar vorige match. Nadat ik haar haar eerste match hier in Melbourne zag winnen, zei ik nog dat ze grootse dingen kon realiseren. Nu is de halve finale wel een heel grote verrassing, maar een zeer aangename verrassing."

Monami, die zelf in 1997 de kwartfinales bereikte op de Australian Open, zal donderdag de halve finale van Mertens niet kunnen volgen. Ze is dan op de terugweg naar België. Maar ze geeft de Limburgse een goede kans haar toernooi voort te zetten, welke tegenstander ze ook voorgeschoteld krijgt.

"Ik hoop dat ze Wozniacki als tegenstander krijgt, maar dat Elise vervolgens wel doorstoot naar de finale", vervolgde Monami. "Wozniacki heeft geen harde slagen, haar spel ligt Elise beter. Suarez Navarro speelt gevarieerder en kan wel eens een moeilijkere klus worden voor Elise. Maar ook haar kan ze verslaan. We mogen dromen nu. In de halve finales is het de vorm van het moment die telt. En Elise speelt zonder complexen tegen de beste speelsters ter wereld."