Lucas Pouille bereikt voor het eerst halve finale op grandslam YP

23 januari 2019

09u16

Bron: Belga 0 Australian Open De Fransman Lucas Pouille (ATP 31) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open in Melbourne. Het is de eerste keer dat hij de laatste vier op een grandslam haalt. Pouille, het 28e reekshoofd, versloeg in de Rod Laver Arena de Canadees Milos Raonic (ATP 17) in vier sets. Na 3 uur en 2 minuten stond de 7-6 (7/4), 6-3, 6-7 (2/7) en 6-4 eindstand op het scorebord.

De 24-jarige Pouille sneuvelde bij zijn vijf vorige deelnames in Melbourne telkens in de eerste ronde. Vorig jaar was Ruben Bemelmans zijn boeman. Pouille haalde wel al kwartfinales op Wimbledon en de US Open (beide in 2016).

"Ik ben heel blij. Ik wist dat het vandaag een lastige match zou worden maar mijn return zat goed en ik verloor bijna geen enkele keer mijn opslag. Dit is zeker een van mooiste momenten van mijn leven", reageerde Pouille.

In de halve finale staat de Fransman tegenover de Japanner Kei Nishikori (ATP 9) of het Servische eerste reekshoofd Novak Djokovic (ATP 1), zesvoudig winnaar van het toernooi.

De 28-jarige Raonic zat voor de vierde keer in vijf jaar bij de laatste acht in Melbourne. Zijn beste resultaat is een halve finale in 2016 (tegen Andy Murray). In de achtste finale had hij maandag het Duitse vierde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 4) uitgeschakeld.