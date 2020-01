LIVE SET PER SET. Goffin serveert sterk op Australian Open en pakt eerste set GVS

21 januari 2020

11u03 0 Australian Open De Fransman Jérémy Chardy (ATP 58) is de eerste horde van David Goffin (ATP 11) op de Australian Open. Kan hij in Melbourne zijn sterk seizoensbegin bevestigen? Volg de match op deze pagina LIVE set per set. Goffin startte alvast goed en trok de eerste set naar zich toe: 6-4.

Een sterke start van de Luikenaar. Goffin ging meteen door de opslag van Chardy, waarna hij met een vlot opslagspel doorstoomde naar 2-0. De 32-jarige Fransman knokte echter terug, met een mooie forehand op de lijn legde hij de basis voor een re-break. Van 2-2 ging het naar 4-4, het evenwicht was ook in het spel hersteld.

In het negende spelletje achtte de enige Belg bij de mannen zijn moment gekomen. Met een gemiddeld percentage van 76 op de eerste opslag bleef Goffin goed serveren, met de nodige assertiviteit dwong hij Chardy op het beslissende moment in de fout. Een nieuwe break was een feit, al gaf zijn zuiderbuur zich ook nu niet gewonnen. Chardy versierde een breakpunt, onze landgenoot reageerde met een ace. Nadien maakte hij het koeltjes af: 6-4. Goed begonnen is half gewonnen.