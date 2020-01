LIVE SET PER SET. Federer geeft 5-2 voorsprong uit handen, Djokovic profiteert met setwinst na tiebreak DMM

30 januari 2020

10u51 1 Australian Open De finale avant la lettre. Novak Djokovic en Roger Federer kijken elkaar in de ogen in de halve finales van de Australian Open. De Serviër is topfavoriet, terwijl de Zwitser er al twee zware vijfsetters heeft opzitten. U volgt het set per set op deze pagina.

Een klassieker in de halve finales van de Australian Open: Roger Federer versus Novak Djokovic. 23 keer ging de zege naar de Zwitser, 26 keer naar de Serviër. De 50ste match tussen beiden is er één om de finale in Melbourne. Na wat oponthoud mochten de twee er rond kwart voor tien Belgische tijd aan beginnen. De vraag was bij sommigen vooral hoe lang het zou duren, want er waren geruchten rond een liesblessure bij Federer.

Kwetsuur of niet, het nummer drie op de ATP-ranglijst liet zien dat het in eerste instantie geen walk-over zou worden voor Djokovic. Het eerste spelletje werd meteen fel bevochten. Het tweede was meteen goed voor een break. Federer ging door de opslag van Djokovic met een weergaloze passeerslag. Djokovic sloeg nog één keer terug, maar daarna kon Federer uitlopen tot 5-2.

De Zwitser speelde vol risico, getuige de 26 winners die hij in de eerste set liet noteren. Djokovic had het er niet makkelijk mee, maar kwam daarna beter in zijn spel. De Serviër bleef kalm, terwijl de winners van Federer steeds vaker werden afgewisseld met ongedwongen fouten - 19 in totaal. De eerste set was binnen handbereik, maar Djokovic kwam terug.

Van 5-5 ging het naar 6-6 en dus werd het eerste bedrijf van de wedstrijd beslecht met een tiebreak. Daarin liep Djokovic snel 3-0 uit. Federer was het noorden kwijt. Het nummer twee van de wereld versierde een setpunt met een schitterende dropshot. Het afmaken, deed Djokovic met een ace. 7-6 voor de Serviër. Federer had het zich halverwege de set wellicht anders voorgesteld.