LIVE SET PER SET. Djokovic pakt eerste set in finale Australian Open, Thiem maakt op cruciaal moment dubbele fout GVS

02 februari 2020

10u39 0 Australian Open Novak Djokovic (ATP 2) gaat voor zijn achtste eindzege op de Australian Open - zijn zeventiende grandslam in totaal. Dan moet de 32-jarige Serviër voorbij de 26-jarige Oostenrijker Dominic Thiem - het nummer vijf van de wereld. Wie kroont zich tot de koning van Melbourne? Volg het set per set.

SET 1

Nadat Djokovic zijn eigen service makkelijk binnenhaalde, zette hij zijn opponent onmiddellijk onder druk. Thiem moet vanaf slag één alle zeilen bijzetten, maar kon niet verhinderen dat de Serviër een kloof sloeg: 3-0. Het nummer twee van de ATP-ranking bleef druk zetten, maar de Oostenrijker kwam gaandeweg beter in de wedstrijd. Zijn durf en lef werden beloond: bij 2-4 verzilverde hij z’n eerste breakpunt, hij hing vervolgens de bordjes opnieuw op gelijke hoogte: 4-4. Toch trok de Serviër aan het langste eind. Bij een 4-5 ging ‘Djoko’ nogmaals op het gaspedaal staan. Het eerste setpunt ging nog de mist in, nadien was het wel prijs. Thiem mocht daarbij de hand in de eigen boezem steken: hij maakte op het cruciale moment een dubbele fout. 4-6.

