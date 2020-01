LIVE SET PER SET. De eerste horde is genomen: Elise Mertens pakt eerste set tegen Hobart-killer Jackson DMM

23 januari 2020

07u05 0 Australian Open Elise Mertens is in Melbourne bezig aan haar tweede ronde op de Australian Open. Onze landgenote neemt het daarin op tegen de Amerikaanse Heather Jackson, die haar vorige week nog versloeg na een marathonpartij in Hobart. Lukt het nu wel voor Mertens?

Er werd even gevreesd voor regen, maar klokslag vier uur (zes uur ‘s ochtends Belgische tijd) mocht Elise Mertens dan toch aan haar tweede ronde beginnen op de Australian Open. Met Heather Jackson keek ze een bekend gezicht in de ogen. De Amerikaanse hield Mertens vorige week nog uit de halve finales in het voorbereidingstoernooi van Hobart.

Nu was Mertens van plan zich niet de kaas van het brood te laten eten. Het 16de reekshoofd begon sterk aan haar partij tegen het nummer 75 op de WTA-ranglijst. Jackson hield even gelijke tred, maar in het vijfde spelletje ging Mertens door de opslag van de Amerikaanse. Het verschil was gemaakt, onze landgenote had aan die ene break genoeg om richting setwinst te stomen.

Mertens deed zelfs nog meer. Bij 5-3 ging ze nog eens door de opslag van haar tegenstandster. Jackson leek de break eerst te kunnen afwenden, maar bij deuce trok Mertens het laken alsnog naar zich toe. 6-3. De eerste horde is genomen.