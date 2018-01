Liliane Barbé, de moeder van Mertens, looft strijdersmentaliteit: "Ik ben vervuld met trots" YP

25 januari 2018

13u28

Bron: Belga 0 Australian Open Geen nieuwe stunt voor Elise Mertens (WTA 37) op de Australian Open. De 22-jarige Limburgse verloor vandaag in de halve finales van de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2). "Ik denk dat de vermoeidheid Elise parten speelde", reageerde Liliane Barbé, de moeder van onze landgenote.

"Ik vind dat Elise heel hard geknokt heeft om terug te vechten in de tweede set", vertelde een niet echt zwaar teleurgestelde Barbé. "Vergeet niet dat Wozniacki een heel taaie tegenstreefster is, die heel sterk speelt en veel ervaring heeft. Dat laatste heeft ze gebruikt tegen Elise. Ze wist ook precies wat ze deed en raakte de ballen erg goed."

Ondanks de exit verlaat Barbé Melbourne met een enorme fierheid. "Het komt echt niet veel voor dat een speelster van 22 jaar, bij haar eerste deelname nota bene, de halve finales bereikt. Ze heeft getoond dat ze een bijtertje is, en ik ben vervuld met trots. De verwachtingen zullen nu wellicht hoger liggen, maar Elise heeft in het verleden al getoond daarmee om te kunnen. Nu komt het erop aan goed te recupereren, en klaar te zijn voor de Fed Cup in februari. Dan is het opnieuw Leve België."