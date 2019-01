Kvitova verovert ticket voor halve finales, Tsjechische rekent in twee sets af met Barty Redactie

22 januari 2019

12u04

Bron: Belga 0 Australian Open De Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open in Melbourne. Het achtste reekshoofd versloeg in de Rod Laver Arena thuisspeelster Ashleigh Barty (WTA 15) met 6-1 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 8 minuten.

In de halve eindstrijd neemt Kvitova het op tegen Danielle Collins (WTA 35). De 25-jarige Amerikaanse zette eerder de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44) opzij met 2-6, 7-5 en 6-1.

Voor de 28-jarige Kvitova is het de tweede keer dat ze 'down under' de laatste vier haalt. In 2012 hield Maria Sharapova haar uit de finale. Vorig jaar verloor Kvitova al in de eerste ronde van de Duitse Andrea Petkovic. De Tsjechische heeft tot dusver twee grandslams gewonnen. In 2011 en 2014 was ze de beste op Wimbledon.

Kvitova en Collins speelden drie weken geleden voor de eerste keer tegen elkaar. Op nieuwjaarsdag won Kvitova in het toernooi van Brisbane met 6-7 (6/8), 7-6 (8/6) en 6-3 van Collins.