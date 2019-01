Kvitova en Osaka spelen om titel en eerste plaats op wereldranglijst in Melbourne LPB

24 januari 2019

08u11

Bron: afp 0 Australian Open Petra Kvitova en Naomi Osaka staan in de finale van de Australian Open. De Tsjechische versloeg in de Rod Laver Arena in Melbourne de Amerikaanse Danielle Collins in twee sets: 7-6 (7/2), 6-0. Collins kon alleen in de eerste set partij bieden aan de als achtste geplaatste Kvitova.

De wedstrijd werd tijdens die eerste set bij een 4-4-stand even stilgelegd, zodat het dak van het hoofdstadion op Melbourne Park vanwege de hitte kon worden gesloten. “Dat hielp mij wel een beetje, ik speel graag indoor”, zei Kvitova na afloop. De 28-jarige Tsjechische, die in 2011 en 2014 Wimbledon won, bereikte op de andere grandslamtoernooien nog nooit de finale. “Ik heb heel hard gewerkt en eindelijk ben ik ver gekomen op de Australian Open. Ik ga enorm genieten van de finale, wat er ook gebeurt.”

Kvitova werd eind 2016 in haar woning in Tsjechië aangevallen door een man met een mes. Ze liep daarbij schade op aan de pezen en zenuwen van haar linkerhand. Na een maandenlange revalidatie maakte ze in de loop van 2017 haar rentree. Kvitova is de eerste Tsjechische tennisster sinds Jana Novotna in 1991 die de eindstrijd haalt in Melbourne. Novotna verloor destijds van Monica Seles.

In de finale treft Kvitova de Japanse Naomi Osaka. De 21-jarige Osaka, die begin september op de US Open haar eerste grandslamtitel pakte, versloeg de Tsjechische Karolina Pliskova in drie sets: 6-2, 4-6, 6-4. In de eindstrijd in Melbourne staat niet alleen een grandslamtitel op het spel, maar ook de eerste plaats op de wereldranglijst. De winnares van het duel tussen Kvitova en Osaka neemt de koppositie over van de Roemeense Simona Halep.