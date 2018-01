Kirsten Flipkens strandt in tweede ronde Australian Open tegen Rybarikova IB

Bron: Belga 0 Getty Images Kirsten Flipkens (WTA 75) is deze nacht uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne. Australian Open Kirsten Flipkens (WTA 75) is deze nacht uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne. Ze moest na 1 uur en 50 minuten de duimen leggen tegen de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 21) in drie sets: 4-6, 6-0 en 2-6.

'Flipper' komt donderdag wel nog in actie bij het dubbelspel. Haar partner is de Italiaanse Francesca Schiavone (WTA 93), die in het enkelspel al in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Letse Jelena Ostapenko (WTA 7). Het tweetal neemt het in de eerste ronde van het dubbelspel op tegen het Chinees-Canadese duo Yifan Xu en Gabriela Dabrowski.

EPA Kirsten Flipkens (WTA 75) is deze nacht uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne.

Eerder slaagde bij de mannen Ruben Bemelmans (ATP 117) er ook al niet in om door te stoten naar de derde ronde. De 25-jarige Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 61) bleek woensdag een maat te groot voor de 30-jarige Limburger. Na drie sets en minder dan 1 uur en 45 minuten was de partij al beslecht: 7-5, 6-1 en 6-3.

Later vandaag komt bij de vrouwen Elise Mertens (WTA 37) nog in actie tegen de Australische Daria Gavrilova (WTA 23). Bij de mannen treedt onze landgenoot David Goffin morgen in de tweede ronde aan tegen de Fransman Julien Benneteau (ATP 59).

