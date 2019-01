Kim Clijsters ziet lichtpunten in spel Elise Mertens: “Ben er voor haar als ze me nodig heeft” MH

21 januari 2019

19u38

Bron: Belga 0 Australian Open Ondanks haar vroegtijdige uitschakeling op het Australian Open heeft Kim Clijsters heel wat lichtpunten gezien in het spel van Elise Mertens. "Elise is er fysiek en mentaal nog op vooruitgegaan, zelfs al zette ze hier vorig jaar jaar met haar halve finale een beter resultaat neer. Ze is gewoon op een sterke Madison Keys gebotst", vertelde Clijsters vandaag in Melbourne.

"Ik ben er voor haar als ze me nodig heeft. Dat is mijn manier om haar te helpen", glimlachte Aussie Kim. "De breuk tussen David Goffin en Thierry Van Cleemput is dan weer inherent aan topsport. Ze hebben samen formidabele successen gekend. Ik maak geen deel uit van hun team, maar eens het wat minder gaat, moet je ingrijpen. En ik denk dat deze beslissing vooral genomen is om David beter te maken.”

Dat de 35-jarige Clijsters nog steeds immens populair is Down Under bleek vandaag nog maar eens. Voor haar persmoment was er immers een meute journalisten opgedaagd. "Het doet altijd deugd hier te zijn", bekende de voormalige nummer één van de wereld, die in het gezelschap van echtgenoot Brian Lynch en dochter Jada is afgereisd. "Ik heb zoveel herinneringen aan dit land en dit toernooi. De mooiste is ongetwijfeld mijn overwinning in de finale van 2011 tegen Li Na, maar ook die wedstrijd van een jaar later tegen haar waarin ik al die matchballen kon redden."