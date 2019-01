Kim Clijsters keek met ongeloof naar inzinking van Serena Williams: “Ongelofelijk wat er met haar is gebeurd” YP

23 januari 2019

12u01

Bron: Belga 0 Australian Open Kim Clijsters is op de Australian Open om er deel te nemen aan het Legendstoernooi en als analiste voor de BBC. Ze zag vandaag met verbazing hoe Serena Williams in de kwartfinale tegen Karolina Pliskova in set drie een 5-1 voorsprong weggaf, vier matchballen verkwanselde en alsnog werd uitgeschakeld.

"Het is ongelofelijk wat er met Serena is gebeurd", zegt Clijsters. "In mijn ogen was ze, gezien haar ervaring, de favoriete. Ze leek me fysiek scherper te staan dan tijdens de US Open. Maar goed, er zijn vandaag zoveel getalenteerde speelsters op het circuit. Pliskova en Kvitova hebben een opmerkelijke kwaliteit in hun slagen. Hetzelfde geldt voor Osaka, die haar eerste grandslam heeft gewonnen. En Collins maakte indruk op mij door Kerber te verslaan. Het is moeilijk te voorspellen wie zal winnen.”

Zelf won Clijsters de Australian Open in 2011. Vandaag is de 35-jarige Limburgse actief in het Legendstoernooi. Aan de zijde van de Chinese Li Na won ze woensdag met 4-2 en 4-3 (5/3) van de Australische Nicole Bradtke en de Amerikaanse Mary Joe Fernandez. "Ik vind het heel leuk om hier met Li Na te spelen. Toen we nog op het circuit waren, hebben we veel samen getraind", vertelt Clijsters. "Ik hou ervan dat ze altijd normaal is gebleven. Ze was een van de grappigste en liefste speelsters op het circuit. Ook haar speelstijl beviel me. Ze knokte altijd tot de laatste bal.”