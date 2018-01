Kerber gelooft in mooie toekomst voor Mertens: "Ze heeft veel potentieel" YP

18 januari 2018

18u29

Bron: Belga 0 Australian Open Angelique Kerber (WTA 16) heeft vandaag haar dertigste verjaardag gevierd met een ticket voor de derde ronde van de Australian Open. In Melbourne haalde de Duitse het in de tweede ronde met 6-4 en 6-1 van de Kroatische Donna Vekic (WTA 52). De voormalige nummer één van de wereld, die getraind wordt door Wim Fissette, liet zich op haar persconferentie na de wedstrijd uit over de knappe prestatie van Elise Mertens (WTA 37).

Mertens plaatste zich in de nacht van woensdag op donderdag voor de derde ronde na een memorabele wedstrijd. In de Rod Laver Arena haalde ze in de eerste set een 0-5 achterstand op tegen thuisspeelster Daria Gavrilova (WTA 23), om tegen 1u50 plaatselijke tijd de 7-5, 6-2 setstanden op het scorebord te zien verschijnen.

"Ik weet niet of ik ooit een 0-5 achterstand heb goedgemaakt. Ik heb het tegen Mertens opgenomen in mijn eerste wedstrijd van het jaar in de Hopman Cup. Dat was een duel van hoog niveau", aldus Kerber, die in 2016 de Australian Open won. "Elise is nog jong, maar ik stel vast dat ze zeer hard werkt. Ze heeft veel potentieel. En als ze op die manier blijft spelen, heeft ze een erg mooie toekomst voor zich."