Kerber en Sharapova moeten inpakken, Nadal treft jonge stuntman in kwartfinales Australian Open GVS

20 januari 2019

08u21

Bron: Belga 0

Australian Open verliest Kerber en Sharapova

Angelique Kerber (WTA 2) is uitgeschakeld in de achtste finales van de Australian Open. Ook voor Maria Sharapova (WTA 30) zit het toernooi in Melbourne erop.

Tweede reekshoofd Kerber ging in de Margaret Court Arena kansloos onderuit tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 35). De 30-jarige Duitse, die het toernooi won in 2016, kreeg een 6-0, 6-2 pandoering om de oren. Collins, 25, was tot voor deze Australian Open nog nooit voorbij de eerste ronde van een grandslamtoernooi geraakt. Zij speelt om een plek bij de laatste vier tegen haar landgenote Sloane Stephens (WTA 5) of de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44).

Met Maria Sharapova verdween nog een ex-laureate van de Australian Open uit het toernooi. De Russin, in 2008 de beste in Australië, verloor in de achtste finale met 4-6, 6-1 en 6-4 van thuisspeelster Ashleigh Barty (WTA 15). Sharapova had vrijdag in de derde ronde de Deense titelhoudster Caroline Wozniacki (WTA 3) verslagen. De 22-jarige Barty neemt het in haar allereerste kwartfinale op een grandslam op tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6). De tweevoudig Wimbledonkampioene maakte met een vlotte zege (6-2, 6-1) een einde aan het toernooi van de Amerikaanse tiener Amanda Anisimova (WTA 87).

Rafael Nadal en Frances Tiafoe treffen elkaar in kwartfinale

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. Daarin zal de Spanjaard het opnemen tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 39), die voor het eerst bij de laatste acht zit op een grandslam.

Nadal zette in de Rod Laver Arena in Melbourne de Tsjech Tomas Berdych (ATP 57) opzij met 6-0, 6-1 en 7-6 (7/4). Hij ligt nog steeds op koers om voor de tweede keer de titel te veroveren ‘down under’. Precies tien jaar geleden, in 2009, versloeg Nadal in de finale Roger Federer.

Nadals tegenstander in de kwartfinale wordt Frances Tiafoe. Op zijn 21ste verjaardag versloeg die de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 21) met 7-5, 7-6 (8/6), 6-7 (1/7) en 7-5. Tiafoe had in de tweede ronde al gestunt door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6) in vier sets uit het toernooi te kegelen. Tot voor deze Australian Open was een derde ronde het beste resultaat van Tiafoe op een grandslam.