Kenin in halve finale tegen Barty op Australian Open - Mertens en Sabalenka gaan er in kwartfinales uit in dubbelspel Redactie

28 januari 2020

06u45

Bron: Belga 0

Elise Mertens en Aryna Sabalenka gaan er in kwartfinales van dubbelspel uit

Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka hebben zich niet voor de halve finales van het dubbelspel kunnen plaatsen op het Australian Open. Ze werden de weg versperd door de Taiwanese zussen Chan Hao-Ching en Latisha Chan, de zevende reekshoofden. Die bleken in 1 uur en 40 minuten met 7-6 en 6-2 te sterk.

De 24-jarige Mertens en de 21-jarige Sabalenka, nummers 6 en 5 op de WTA-dubbelranking, vormden het derde reekshoofd op het hardcourt in Melbourne. Vorig jaar wonnen ze samen het US Open. Eerder in 2019 bereikten ze ook de halve finales van Roland-Garros en de kwartfinales van Wimbledon.

Kenin in halve finale tegen Barty

's Werelds nummer een Ashleigh Barty heeft zich in Melbourne voor de halve finales van het Australian Open geplaatst. Voor eigen publiek nam de 23-jarige Australische in 1 uur en 44 minuten met 7-6 en 6-2 de maat van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-8).

Om een plaats in de finale neemt Barty het donderdag op tegen de 21-jarige Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-15). Die schakelde de Tunesische Ons Jabeur (WTA-78) in 1 uur en 32 minuten met 6-4 en 6-4 uit. In de onderlinge confrontaties met de in Moskou geboren Amerikaanse leidt Barty met 4-1 en op hardcourt met 2-1. Op die ondergrond won ze eind september 2019 ook het jongste duel: 6-3, 7-5 in de achtste finales in Wuhan.

Barty gaat voor een tweede grandslamzege, vorig jaar won ze Roland-Garros. In Melbourne was haar kwartfinale van vorig jaar haar beste resultaat tot nog toe.