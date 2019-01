Journalist knapt een uiltje tijdens persconferentie Nadal, Spanjaard ziet er al snel de lol van in DMM

10u06 0 Australian Open Hilariteit alom in de perszaal van de Australian Open. Rafael Nadal moest er zowaar een slapende journalist wekken, gelukkig zag de Spanjaard de lol van de zaak snel in.

Geen problemen voor Rafael Nadal in de eerste ronde van de Australian Open. De Spaanse nummer twee op de wereldranglijst was in zijn wedstrijd een maatje te groot voor wildcard James Duckworth. Al was het vooral de persconferentie na de wedstrijd die bij zou blijven. Nadal vertelde daarin tevreden te zijn met de winst, verder had hij het ook over zijn blessure die hem van de baan hield in Brisbane. Die zou nu stilaan verleden tijd zijn.

Vruchtbare informatie, al had dat een averechts effect op journalist Ubaldo Scanagatta. Die vond er niet beter op dan een uiltje te knappen tijdens de persconferentie waarop Nadal zijn uitleg deed. De Spanjaard zag de lol er wel van in. “Oei, het zal niet interessant zijn wat ik hier allemaal vertel.” Waarop Nadal bij het ontwaken van de journalist in kwestie verder ging: “Goeiedag, Ubaldo! Ik weet dat jij je ogen sluit om je beter te kunnen concentreren op wat ik zeg.”

Nadal jaagt in Melbourne op zijn tweede eindzege in de Australian Open. In de tweede ronde staat Nadal tegenover de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 51) of de Australiër Matthew Ebden (ATP 48).