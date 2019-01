Joachim Gérard baalt na vroege exit: “Ik was niet op de afspraak” YP

23 januari 2019

08u25

Bron: Belga 0 Australian Open Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 5) heeft zijn kwartfinale op de Australian Open in Melbourne niet overleefd. Tegen de Zweed Stefan Olsson (ITF 6) ging hij op court 7 met 6-4 en 6-3 onderuit. "Dit is een ontgoocheling, niet meer of minder", reageerde hij.

"Ik weet niet hoe het komt maar ik slaagde er niet in om in de wedstrijd te geraken. Het gevoel was nochtans goed. Ik kon niet geconcentreerd blijven op de goeie dingen die ik moest doen. Ik kon de bal niet op het goede moment raken. De wind speelde mij parten en ik sloeg ook heel slecht op. Bij de eerste services ging ik onder de 50 procent. Ik maakte ook te veel dubbele fouten (zeven, red). Het is jammer want ik ben zeker even sterk, misschien zelfs beter. Hij speelde een goede match en ik was niet op de afspraak", gaf de 30-jarige Gérard toe.

"Ik wilde het zo goed doen dat ik mezelf te veel druk oplegde. Mijn verwachtingen waren hoog. Op de court heb ik geprobeerd mij te ontspannen en daardoor was mijn concentratie iets minder. Dat is een werkpunt. Ik weet dat ik dat kan want anders zou ik de Masters niet hebben gewonnen. Nu moet het mij ook lukken in een grandslam", besloot hij.

Joachim Gérard won de Masters in Orlando, eind 2018. In Melbourne Park vorig jaar was hij er niet bij, maar in 2016 bereikte hij de finale en in 2017 en 2015 de halve finales. In 2014 verloor hij in de kwartfinale.

Hij speelt ook het dubbelspel in Melbourne, samen met Olsson. In de halve finales spelen ze tegen Gustavo Fernandez en Shingo Kunieda.