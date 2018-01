Is ze bijgelovig? En waarom belt ze met haar honden? Vier vragen aan Elise Mertens Redactie

22 januari 2018

18u19

Bron: VTM Nieuws 0

Vannacht zijn in Melbourne alle ogen weer gericht op Elise Mertens, want zij kijkt daar in de kwartfinales van de Australian Open 's werelds nummer vier Elina Svitlina in de ogen. “Het wordt een moeilijke match, maar ik ben tot in de kwartfinales gekomen. Dus alles is mogelijk, ik moet gewoon in mezelf geloven” zei Mertens aan VTM NIEUWS, dat haar vier vragen voorlegde.

Ook benieuwd naar haar bijgeloof, of waarom ze met haar honden belt? En wist u dat ze eigenlijk een prematuurtje was? Je ontdekt het allemaal in bovenstaande video.