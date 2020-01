Hij kan het echt niet laten: Kyrgios maakt Nadal met imitatie belachelijk ODBS

23 januari 2020

21u06 2 Australian Open Zelfs wanneer hij niet tegen Rafael Nadal speelt, kan Nick Kyrgios het niet laten de Spanjaard te treiteren. Toen het woelwater in zijn tweede ronde op de Australian Open tegen een ‘time violation’ liep, bootste hij enkele van de beruchte tics van de Spanjaard na. Gelukkig voor Kyrgios, wist de umpire dat wel te smaken.

Kyrgios en Nadal hebben een voorgeschiedenis, die zijn oorsprong vindt in een nederlaag van Rafa tegen het enfant terrible vorig jaar in Acapulco. “Hij toonde geen respect”, sprak Nadal toen, waarna Kyrgios meermaals uithaalde richting Nadal, die hij vooral verwijt te veel tijd te nemen tussen de punten. Toen Kyrgios vandaag tegen Gilles Simon zelf een ‘time violation’ aan zijn broek kreeg, ging hij even over de rooie en kon hij het niet laten te verwijzen naar Nadal. Een gefrustreerde Kyrgios, in het derde bedrijf ging het plots een pak moeilijker nadat hij vlot de eerste twee sets gewonnen had (6-2 en 6-4), oordeelde dat hij louter wachtte omdat het publiek te rumoerig was.

Een ‘time violation’ is louter een waarschuwing, wanneer er langer dan 25 seconden gewacht wordt om opnieuw te serveren. Pas bij zo’n tweede waarschuwing, moet een speler zijn eerste opslag inleveren. Helemaal grappig werd het toen, enkele games later, ook Simon een ‘time violation’ aan zijn broek had en van zijn kant óók Nadal nadeed. Tot jolijt ditmaal van Kyrgios, de umpire en de toeschouwers. Kyrgios na de match, als antwoord op de vraag welke imitatie de beste was: “Ik draag geen ondergoed, dus waarschijnlijk die van Gilles.” De reactie van Nadal: “Eerlijk, dat kan kan me echt niet schelen. Ik ben hier om te tennissen. Het was wel grappig.”

Kyrgios (24) verloor die derde set met 4-6 nadat hij Simon vier games op rij zag winnen. Zijn entourage sprak hem bemoedigende woorden toe, maar die werkten aanvankelijk als een lap op een stier. Kyrgios richting zijn box tijdens een break: “Sterk blijven? Is dit alles wat jullie kunnen zeggen? Bedankt, man. Bedankt. Dat is wat ik tijdens elk breakpunt tegen te horen krijg. Wauw, wauw, wauw. Sterk blijven, jawel. Goed, echt goed. S**t.” Ook dat mocht hij achteraf verklaren. “Ach, ik was een beetje de klootzak aan het spelen. Ik heb me na de match meteen bij hen verontschuldigd in de kleedkamer. Dat verdienden ze niet. Ze doen veel voor me, op en naast de court. Dat was niet aanvaardbaar van mezelf.”

De vierde set trok Kyrgios dan toch weer naar zich toe (7-5), zodat hij in ronde drie zit. Met een mogelijke ‘droomaffiche' tegen Nadal in ronde vier.