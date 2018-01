Het verhaal achter Djokovic-killer Chung: vier weken in Zuid-Koreaanse leger, 'oplossing' voor oogaandoening in tennisbal Manu Henry

22 januari 2018

19u56

Bron: The Telegraph 0 Australian Open Een heldenstatus heeft ie – na zijn triomf tegen zesvoudig winnaar én jeugdidool Novak Djokovic - in thuisland Zuid-Korea al verworven. Maar het verhaal van sensatieman Chung Hyeon op de Australian Open is nog niet geschreven. Wie is nu juist die 21-jarige ‘kopie van Djokovic’?

Na drie uur zwoegen in de loden hitte kreeg Chung het voor mekaar. Hij gunde Novak Djokovic geen set en is de eerste Zuid-Koreaan ooit die in de kwartfinales van een grandslamtornooi pronkt. “Toen ik kind was, probeerde ik Novak te imiteren. Hij was mijn jeugdidool. Dit is een droom die uitkomt”, klonk het. Het tennis van de licht geblesseerde Djokovic en de negen jaar jongere Chung zijn behoorlijk gelijkend. Maar vandaag steeg de 1m88 grote Chung boven zichzelf uit. Hij had op alle slagen een antwoord klaar en 'Djoker' werd er wel moedeloos van. (lees hieronder verder)

That was the most Novak-esque performance I’ve seen - and it was by Chung!! Truly incredible performance. Wow. #chung #ausopen Jamie Murray(@ jamie_murray) link

"De professor"

Chung, huidig nummer 58 op de ATP-ranking, leidt overigens geen alledaags leven. Vooral de reden waarom hij startte met tennis, mag op zijn minst opmerkelijk genoemd worden. Chung worstelde al van jongs af aan met zichtproblemen. Een bezoek op zevenjarige leeftijd aan een oogarts bracht verduidelijking: astigmatisme, een oogaandoening die niet kan verholpen worden met contactlenzen. De Zuid-Koreaan werd aangeraden veel op de kleur groen te focussen. Uiteindelijk vond hij de ‘oplossing’ dus in de fluorescerende gele tennisballen, nadat hij eerder al vier weken doorbracht in het Zuid-Koreaanse leger.

Een beslissing die Chung, geboren in het Zuid-Koreaanse Suwon, geen windeieren heeft gelegd. In 2014 legde hij de focus vol op het tennis, een jaar later - 2015 noteren we - kwam zijn échte doorbraak. Hij won onder meer vier Challengertornooien, bereikte de halve finales op het ATP-tornooi in Shenzhen en eindigde op amper 19-jarige leeftijd als nummer 51 op de wereldranglijst. Als kroon op het werk werd hij dat jaar door zijn collega-tennissers verkozen tot de speler die het meeste vooruitgang boekte. Zijn bijnaam "De professor" dankt hij dan weer aan zijn speciale bril, die zeldzaam is in de tenniswereld. "De bril is ondertussen deel geworden van mijn lichaam, aangezien ik hem altijd draag", verklaarde Chung nog recent. (lees hieronder verder)

Waar eindigt dit?

Mag Chung dromen van meer? Afgaande op zijn opponent in de kwartfinales alleszins wel. Daarin staat hij tegenover Tennys Sandgren - nummer 98 op de ranking en een andere grote verrassing in deze Australian Open. Maar wat de uitslag van die kwartfinale ook wordt, het tennis heeft er een nieuwe smaakmaker bij. Iemand van wie we in de toekomst nog veel mooie dingen mogen verwachten.