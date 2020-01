Henin: “Top vijf lijkt moeilijk voor Goffin” FDW

24 januari 2020

David Goffin (ATP 11) speelt heel waarschijnlijk vannacht zijn derde ronde tegen Andrey Rublev (ATP 16) en dat is meteen het startsein voor het serieuze werk hier in Melbourne. Een plaats in de tweede week van de Australian Open wordt wel verwacht van de Luikenaar.

“Hij heeft al goede resultaten neergezet in zijn carrière, maar in België blijft hij toch nog altijd een beetje onderbelicht”, meent Justine Henin. “Veelal omdat hij zelf discreet is, maar ook omdat de lat erg hoog is gelegd door de grandslamtitels van Kim en mij. Maar wat hij al gedaan heeft, is eigenlijk uitzonderlijk. Met een lichaam waarvan men zei dat het niet ging kunnen optornen tegen de grote kanonnen. Een grandslamtitel winnen of in de top vijf geraken, lijkt mij eerder moeilijk, als je het huidige niveau bekijkt. Maar hij blijft wel evolueren en zit duidelijk in een goede vorm.”