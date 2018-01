Halve finale hoeft voor Elise Mertens geen eindstation te zijn: "Ik ben de underdog. Ik ga alles geven en dan zien we wel waar het eindigt" YP

23 januari 2018

10u31 0 Australian Open Elise Mertens was 'talk of the town' na haar prima overwinning van vannacht tegen Svitolina. Eerst op de tennisbaan kort na de wedstrijd, nadien in een Facebook Live met de organisatie en finaal in de officiële persbabbel na de wedstrijd: overal werd ze druk gesolliciteerd. En de halve finale hoeft voor onze 22-jarige landgenote geen eindstation te zijn.

"Dit is geweldig, ik had het niet verwacht. Vorig jaar speelde ik al een keertje tegen haar en toen had ik het heel erg lastig. Nu was ik ‘in de zone’, ik speelde goed en ben dus erg gelukkig. Ik denk wel dat het de beste overwinning was uit mijn carrière. Svitolina bewoog goed en kan zowel offensief als defensief aardig uit de voeten, dus dit is alleszins een van de betere zeges uit mijn loopbaan.”

“Hadden ze me vorige week gezegd dat ik de halve finales zou halen, had ik eens goed gelachen. Alles is mogelijk in tennis, als je maar in jezelf gelooft. Maar de halve finales… wow.”

Goede structuur

Een van de journalisten wilde ook wel eens weten wat het geheim is achter het Belgische tennis. “Ik heb een goede structuur en een goed team rond mij. Ik train op de Kim Clijsters Academy en voel me daar echt thuis wanneer ik er kom. Maar ik voel me hier ook goed. In België regende het toen ik vertrok, hier schijnt de zon.”

In de halve finales kijkt onze landgenote Caroline Wozniacki of Carla Suarez Navarro in de ogen. “Ik speelde al tegen hen en telkens werden het driesetters. Het wordt dus opnieuw een zware match, maar ik heb niks te verliezen. Ik ben de underdog, maar voel dat het mentaal en fysiek nog goed zit. Ik ga alles geven en dan zien we wel waar het eindigt.”