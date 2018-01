Halep wint match met meeste aantal games ooit op Australian Open Filip Dewulf

20 januari 2018

10u31

Bron: Eigen berichtgeving 9 Australian Open Een derde set die 2u22' duurde! De langste wedstrijd ooit qua aantal games op de Australian Open. En Simona Halep, reekshoofd nummer één, die drie matchpunten moest wegwerken om met 4-6, 6-4, 15-13 voorbij Lauren Davis (WTA 76) te geraken. Dit was de damesmatch van het toernooi!

Een partijtje tussen de met een enkelblessure sukkelende Simona Halep (1m68) en Lauren Davis (1m57), dat zou wel een derde ronde zonder verhaal worden. Dus programmeerde de toernooidirectie van de Australian Open het nummer één van de wereld als eerste match op de Rod Laver Arena. Kwamen ze even bedrogen uit. Halep en Davis zorgden voor een entertainend spektakel dat uiteindelijk drie uur en 44 minuten zou duren. De Roemeense nummer één mocht drie keer voor de zege serveren, maar kon het niet afmaken. Davis kwam bij 11-10 (0-40) en drie matchpunten voor haar nog dichter bij haar grootste overwinning ooit. Uiteindelijk lukte het voor Halep wel bij de vierde poging en kon ze opgelucht vooruitkijken naar een achtste finale tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 70), die de hoop van thuisspeelster Ashley Barty met 6-4, 6-2 fnuikte.

48 games

Met de 48 beklijvende games die beide dames vandaag onder elkaar verdeelden, evenaarden ze het record van langste match op de Australian Open ooit. In de kwartfinale van de editie 1996 deden Chanda Rubin en Arantxa Sanchez (6-4, 2-6, 16-14) al eens hetzelfde. "Mijn spieren zijn een beetje dood", grinnikte Halep na afloop. "Ik heb alles gegeven en ben best wel trots dat ik nog heb kunnen winnen. Want zij speelde echt wel goed. Maar ik ben wel blij dat ik eindelijk eens tegen een kleinere speler dan mezelf mocht tennissen."

Teennagel

"Hier is heel veel positiefs uit te halen", zei de 24-jarige Davis die bij 11-10 dus drie matchpunten liet liggen maar gehinderd werd door een loskomende teennagel. "Zo’n derde set heb ik nog nooit meegemaakt, zeker niet qua sfeer. Ik heb alleszins getoond wat ik mijn mars heb. Doorheen mijn carrière ben ik altijd heel kritisch geweest voor mezelf, maar ik maakte onlangs een afspraak met mezelf dat ik mijn beste vriend ging worden en zou accepteren wat God me gegeven heeft als gift. En dat heb ik vandaag getoond."

Elise Mertens

Halep zit dus nog altijd in het toernooi, en dat ondanks een serieuze enkelverzwikking in haar eerste ronde tegen Destinee Aiava. De 26-jarige titelfavoriete wist anders wel uit welke hoek het gevaar in de tweede week van de Australian Open zou kunnen komen. Elise Mertens bijvoorbeeld. "Ik ken haar al van twee jaar geleden toen ze een heel aantal matchen na mekaar kon winnen en ik haar aan het werk zag. Ze is een erg gevaarlijke speelster en een erg goede atlete. Ik denk dat ze echt wel een heel hoog niveau aankan en in de toekomst nog mooie resultaten gaat neerzetten." Staat bij deze genoteerd!