Halep is op haar hoede voor Mertens: "Elise geeft nooit op"

26 januari 2020

10u42

Bron: Belga 0 Australian Open Simona Halep (WTA 4), voormalig nummer één van de wereld en winnares van Roland Garros en Wimbledon, is vannacht de volgende tegenstandster van Elise Mertens (WTA 17) op de Australian Open. “Ik weet wat ik mag verwachten en ben er klaar voor”, aldus de Roemeense.

"Ik wil niet te veel naar andere speelsters kijken", blikte Halep vooruit. "Voor jullie is het misschien verrassend dat speelsters uit de top 10 zo snel sneuvelen, maar het niveau is gewoon hoog en dan kan alles gebeuren. Je moet honderd procent zijn. Op dit moment loopt alles goed voor mij. Ik heb mijn service kunnen verbeteren en mijn returns zijn goed."

Halep treft in de vierde ronde onze landgenote Elise Mertens. Beide speelsters troffen elkaar al drie keer. Halep won de eerste twee duels, op gravel in Madrid en op Roland Garros. Mertens triomfeerde tijdens de laatste ontmoeting, vorig jaar op hardcourt in Doha.

"Elise is een meisje dat nooit opgeeft", vertelde Halep. "Ze gaat altijd tot het uiterste en beschikt over een compleet spel. Ze houdt ervan om de ballen vroeg te nemen, en om dichtbij de baseline te spelen. Ik weet wat ik mag verwachten en ben er klaar voor."

"Ik kijk overigens ook uit naar de rentree van Kim Clijsters", besloot Halep. "Ik heb destijds één keer tegen haar gespeeld en verloren. Ik hoop nog een kans te krijgen tegen haar te spelen. Ze was als kind een voorbeeld voor mij. Je zag altijd haar ambitie en haar wil om zonder vrees ten strijde te trekken."