Halep in halve finale tegen Muguruza op Australian Open Redactie

29 januari 2020

07u40

Bron: Belga 0 Australian Open De 26-jarige Spaanse Garbine Muguruza (WTA-32) heeft zich in Melbourne voor de halve finales van het Australian Open geplaatst. Ze deed dat door de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-30) in 1 uur en 35 minuten met 7-5 en 6-3 te verslaan.

Om een plaats in de finale neemt Muguruza het donderdag op tegen de Roemeense Simona Halep (WTA-3). Die maakte in 53 minuten met tweemaal 6-1 korte metten met de Estlandse Anett Kontaveit (WTA-31). In de onderlinge confrontaties met Halep leidt Muguruza met 3-2 en op hardcourt met 3-0. Halep won wel het jongste duel. In 2018 schakelde ze Muguruza op het gravel van Roland-Garros in de de halve finales met 6-1 en 6-4 uit.

In de tweede halve finale staat de Australische Ashleigh Barty (WTA-1) tegenover de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-15).

Voormalig nummer een van de wereld Muguruza gaat voor een derde grandslamtitel. In 2016 won ze Roland-Garros, in 2017 Wimbledon. In Melbourne was een kwartfinale in 2017 haar beste resultaat tot nu toe.

Pavlyuchenkova slaagde er nog niet in zich op een Grand Slam bij de laatste vier te scharen. Al voor de zesde keer eindigt het voor haar in de kwartfinales. Het overkwam haar eerder op het Australian Open van 2017 en 2019, Roland-Garros 2011, Wimbledon 2016 en het US Open 2011.