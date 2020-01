Halep haalt alles terug, Mertens kraakt in achtste finale Australian Open: “Tevreden met mijn niveau” Filip Dewulf

27 januari 2020

03u12 6 Australian Open Het niveau was top, de tegenstandster jammer genoeg ook. Elise Mertens (WTA 17) zag haar Australian Open vannacht met 4-6, 4-6 eindigen in de achtste finale door toedoen van een supersecure Simona Halep (WTA 3). “Het niveau was goed, het is altijd jammer als je een topspeelster in vorm tegenkomt.”

Prachtig zonnetje boven de Rod Laver Arena en Elise Mertens, halve finaliste hier twee jaar geleden, die binnenkwam op de tonen van ‘Dance Monkey’ van de Australische zangeres Tones & I. Met een eerste punt waar beide speelsters elkaar alle hoeken van de baan lieten zien werd meteen de toon gezet, Mertens en Simona Halep gingen elkaar geen vingerbreed toegeven. Het voormalige nummer een van de wereld startte met een break in het derde game maar zag zich even later (3-3) bijgebeend worden door een sterke Mertens. De 24-jarige Limburgse moest soms iets te veel risico’s nemen om voorbij de Roemeense muur – Halep zou die intense, eerste set eindigen met amper vijf onnodige fouten! – te geraken. Mertens kreeg 23 unforced errors achter haar naam – de man die streepjes moest trekken leek ons een ietsje te genereus – en bij 4-4 betaalde ze die foutenlast cash, waarna Halep de set met 6-4 afmaakte. Maar niet vooraleer Mertens nog knap twee setpunten wegwerkte.

Onze landgenote moest dat verlies even wegslikken en keek begin tweede set tegen een dubbele break (0-3) achterstand aan. Mertens liet de hoop echter niet varen en knokte zich, met iets meer gerichte netaanvallen nu, terug in de match. Via 1-3 ging het naar 4-4 waarbij een groot deel van de Rod Laver Arena, voorheen op de hand van de Roemeense ex-finaliste, nu de zijde van de underdog koos. Bij 4-4 kroop de spanning terug in de wedstrijd en ook in het racket van Mertens die vijf breakpunten moest toestaan, waarvan het laatste verzilverd werd door de tweevoudige grandslamwinnares. Halep serveerde nadien na 97 minuten hoogst vermakelijk toptennis de wedstrijd uit en mocht naar de kwartfinale. Mertens ging ontgoocheld maar met een goed gevoel de baan af.

“Ik ben heel blij van opnieuw in de kwartfinale te staan”, zei Halep. “In de finale van Doha vorig jaar stond ik tegen haar een set en 4-2 voor en verloor ik toch nog. Bij 4-3 in de tweede set werd ik dan ook een beetje nerveus. Maar ik ben sterk genoeg gebleven om de match over de streep te trekken.” Het vierde reekshoofd heeft een originele manier gevonden om de slachtoffers van de bosbranden in Australië te steunen. Elke keer ze een boze blik werpt naar haar spelersbox telt ze 200 Australische dollars (125 euro) neer voor het goede doel. “Mijn coach Darren Cahill rekent het uit voor mij”, lachte Halep. “Op het eind van het tornooi gaat hij me zeggen hoeveel het is geworden. Ondertussen mag ik doen wat ik wil, want het is voor een goed doel.”

Mertens wel naar kwartfinales in dubbelspel

Mertens plaatste zich met Aryna Sabalenka voor de kwartfinales van het dubbelspel op de Australian Open. In de derde ronde won het Belgisch-Wit-Russische paar in 1 uur en 52 minuten met 5-7, 6-3 en 6-2 van de Russische Veronika Kudermetova en de Amerikaanse Alison Riske. In de kwartfinales nemen Mertens en Sabalenka het op tegen de Taiwanese zussen Chan Hao-Ching en Latisha Chan, de zevende reekshoofden, of tegen de Japanse Miaka Doi en de Roemeense Monica Niculescu.